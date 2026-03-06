«¡Me encanta bromear!» Patrice Evra niega que «odie» al Arsenal y le dice al equipo de Mikel Arteta que «haga trampas y pierda tiempo» en la lucha por el título de la Premier League contra el Manchester City

Evra abordó su reputación de antagonista del Arsenal, aclarando que sus comentarios nunca son personales. En declaraciones a Stake, el jugador de 44 años dijo: «La gente cree que odio al Arsenal, pero solo me gusta bromear. Cuando jugaba, el Arsenal siempre era un equipo fácil de enfrentar, pero los tiempos han cambiado. El empate del Manchester City contra el Nottingham Forest es un gran impulso, e incluso aunque el Brighton tuvo muchas ocasiones, el Arsenal ganó. Esto es señal de un ganador de la Premier League. Yo lo he vivido cinco veces. Algunas victorias fuera de casa pueden ser muy feas. Era una buena oportunidad para que el Manchester City mantuviera la diferencia, no creo que esté todo decidido, pero esa victoria contra el Brighton fue muy importante para el Arsenal».

También aludió a su broma, muy compartida, que comparaba al club con Netflix, donde los aficionados esperan perpetuamente la «próxima temporada», al tiempo que reafirmaba su deseo de que triunfen. «Vamos, Arsenal, este año podéis hacerlo», dijo Evra, antes de añadir una cautelosa advertencia: «No me sorprendería que volvieran a fallar. Solo espero que no lo hagan».