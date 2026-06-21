Tras comenzar en el banquillo y jugar solo 19 minutos en el 0-0 contra Cabo Verde por problemas físicos, Yamal fue titular el domingo. El extremo de 18 años necesitó solo 10 minutos para abrir el marcador en la victoria por 4-0 sobre Arabia Saudí, su primer gol en un Mundial, que elevó a siete su cuenta en 27 partidos con la selección.

Fue sustituido al descanso, con España 3-0 arriba, según él mismo confirmó, parte de un plan para dosificar su esfuerzo. Como comentarista, Rooney mostró su admiración por el joven delantero y resaltó su gran influencia.