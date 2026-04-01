«Me duele mucho»: Gennaro Gattuso se desahoga tras la tercera ausencia consecutiva de Italia en el Mundial, mientras se emite un comunicado sobre el futuro del seleccionador

Lo impensable se ha vuelto a producir para los cuatro veces campeones del mundo. El largo camino de Italia hacia la redención terminó en una pesadilla el martes por la noche, al perder una tensa tanda de penaltis ante Bosnia y Herzegovina. Tras disputar la mayor parte del partido con 10 hombres tras la tarjeta roja a Alessandro Bastoni, los Azzurri acabaron cayendo por 4-1 en la tanda, en la que los fallos de Francesco Pio Esposito y Bryan Cristante sellaron su destino.

La derrota en la final de la repesca significa que Italia se perderá el Mundial de 2026 en Norteamérica, sumándose a las heridas de 2018 y 2022. Es la primera vez que un antiguo campeón del mundo no se clasifica para tres torneos consecutivos. Para Gattuso, que sustituyó a Luciano Spalletti el pasado mes de junio, el resultado fue un trago amargo, dado el esfuerzo demostrado por su plantilla en circunstancias difíciles.