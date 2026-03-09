«Me dijeron que no»: Xavi, furioso, revela que el Barcelona le impidió fichar a la estrella del Arsenal

Quizás lo más desgarrador para los seguidores del Barcelona es . Xavi insiste en que el acuerdo estaba prácticamente cerrado desde el punto de vista deportivo, pero la alta dirección del club frenó el proceso.

«El presidente tampoco está diciendo la verdad. Leo estaba fichado. En enero de 2023, tras ganar el Mundial, nos pusimos en contacto y me dijo que estaba emocionado por volver, y yo lo vi. Hablamos hasta marzo y le dije: "De acuerdo, cuando me des el visto bueno, se lo diré al presidente porque lo veo como un buen movimiento desde el punto de vista futbolístico", explicó Xavi.

«¿Y qué pasó entonces? El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos el visto bueno de La Liga, pero fue el presidente quien lo echó todo por la borda. ¿Explicó por qué? Laporta me dijo, y cito textualmente, que si Leo volvía, le iba a declarar la guerra y que no podía permitirlo. Y entonces, de repente, Leo dejó de contestar a mis llamadas porque le habían dicho al otro lado del teléfono que no se podía hacer. Y cuando llamé a su padre, le dije: "Esto no puede ser, Jorge", y él me respondió: "Habla con el presidente". Y yo insistí en que llevábamos cinco meses hablando con Leo, que era un acuerdo cerrado, que no había dudas sobre su capacidad futbolística y que, económicamente, íbamos a Montjuïc y lo íbamos a hacer».