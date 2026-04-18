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Aurelien Tchouameni Real Madridgetty
Marko Brkic

Traducido por

«Me convirtieron en chivo expiatorio»: una estrella del Real Madrid relata su etapa más difícil

Primera División
A. Tchouameni
Real Madrid

Pocos entornos son tan implacables como el del Real Madrid. Aurelien Tchouameni lo ha vivido en carne propia.

En el fútbol profesional, las expectativas hacia los jugadores del Real Madrid son las más altas y la afición cuesta mucho de satisfacer. Si el rendimiento no las cumple, el público se vuelve implacable. Aurelien Tchouameni lo ha aprendido por las malas.

  • «Me convirtieron en chivo expiatorio. Durante los primeros 10 o 20 minutos, el estadio me silbaba cada vez que tocaba el balón. Una situación así o te destroza, o te hace pensar: “Así son las cosas”, y te centras en lo que puedes controlar. Y lo único que puedo controlar es mi rendimiento. La presión en el Real Madrid es de otra dimensión. La gente opina de todo, lo hagas bien o mal», explicó Tchouameni en el pódcast Pivot.

    Recuerda un momento en que lo criticaron con dureza: «Todos hablaban de mí y de mi juego. Hace uno o dos años era un mal jugador, me abucheaban en el estadio; he pasado por mucho y eso me ha fortalecido mentalmente. Hoy sé que siempre hablarán, así que lo ignoro. Jugar en el Real Madrid es el mayor escenario del deporte: la presión es un privilegio».

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  • Tchouameni(C)Getty Images

    Aurelien Tchouameni: «La presión es un privilegio»

    A sus 26 años, Tchouameni es clave en el Real Madrid de Álvaro Arbeloa. Esta temporada ha jugado 44 partidos, con dos goles y dos asistencias.

    Sin embargo, recibió la tercera amarilla en la ida de cuartos contra el Bayern y se perdió la vuelta, en la que el Madrid cayó eliminado por un global de 4-6.

    La 2025/26 podría ser la segunda temporada consecutiva sin títulos: en Liga están a nueve puntos del Barça y en Copa ya fueron eliminados.

  • Aurelien Tchouameni: sus estadísticas en el Real Madrid

    Partidos190
    Goles7 asistencias
    Asistencias8
    Minutos jugados14 085
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