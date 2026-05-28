Tras el partido, Wharton reconoció sentir una mezcla de emociones por las tareas administrativas. «El año pasado me perdí las celebraciones de la FA Cup, así que ahora lo compensaré. No encuentro palabras para describir lo que siento, pero se nota lo que significa para la afición. Es increíble», declaró.

Sabíamos que sería difícil; son un equipo bien entrenado, intenso y uno de los mejores de La Liga. El partido empezó cauteloso, pero crecimos, encontramos espacios y los aprovechamos. Deberíamos haber marcado otro gol para ponérnoslo más fácil, pero cumplimos y fue una gran actuación».

Al preguntarle cómo celebrarán los Eagles su histórico éxito continental, el centrocampista respondió: «Será a lo grande; me perdí la FA Cup del año pasado, así que debo recuperar dos festejos. Lástima que primero debo hacer un control antidopaje, pero espero terminarlo pronto para unirme a las cervezas».