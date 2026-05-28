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«¡Me arruina la fiesta!»: Adam Wharton, triste por el retraso en las celebraciones del Crystal Palace, ansía «echarse unas cervezas» tras ganar la Conference League
El centrocampista se enfrenta a un retraso en las pruebas
Wharton tuvo que interrumpir brevemente la celebración en Leipzig tras ser elegido para un control antidopaje aleatorio de la UEFA. El Palace conquistó su primer título europeo al vencer 1-0 al Rayo Vallecano en el Red Bull Arena, con gol de Jean-Philippe Mateta en la segunda parte. El joven mediapunta, que se perdió la final de la FA Cup anterior por lesión, quería sumarse a sus compañeros hasta que los árbitros se lo impidieron.
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Wharton lamenta que la fiesta fuera un desastre.
Tras el partido, Wharton reconoció sentir una mezcla de emociones por las tareas administrativas. «El año pasado me perdí las celebraciones de la FA Cup, así que ahora lo compensaré. No encuentro palabras para describir lo que siento, pero se nota lo que significa para la afición. Es increíble», declaró.
Sabíamos que sería difícil; son un equipo bien entrenado, intenso y uno de los mejores de La Liga. El partido empezó cauteloso, pero crecimos, encontramos espacios y los aprovechamos. Deberíamos haber marcado otro gol para ponérnoslo más fácil, pero cumplimos y fue una gran actuación».
Al preguntarle cómo celebrarán los Eagles su histórico éxito continental, el centrocampista respondió: «Será a lo grande; me perdí la FA Cup del año pasado, así que debo recuperar dos festejos. Lástima que primero debo hacer un control antidopaje, pero espero terminarlo pronto para unirme a las cervezas».
El mediapunta elogia al entrenador saliente
El triunfo continental fue la despedida ideal para el entrenador Oliver Glasner, que cerró su etapa en el club con tres títulos. Wharton, decepcionado por quedarse fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial, participó en el gol de la victoria al rebotar su disparo y quedar en los pies de Mateta.
Wharton, homenajeando al técnico saliente, añadió: «La diferencia que ha marcado es increíble. Tres trofeos, los primeros en la historia del club y ahora el primero europeo. Debe ser uno de los mejores entrenadores del Crystal Palace. Ha marcado una diferencia enorme».
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Los Eagles se enfrentan a un cambio de entrenador
Tras una agotadora temporada de 60 partidos, el Palace inicia una etapa de cambios sin Glasner. La histórica victoria continental le asegura un lugar en la fase de grupos de la Europa League, lo que eclipsa su irregular campaña doméstica, en la que acabó 15.º en la Premier. La directiva debe actuar rápido en el mercado de verano para encontrar un sucesor capaz de mantener este impulso europeo.