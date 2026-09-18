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«Me alegro de que haya venido»: Hansi Flick elogia el impacto instantáneo de Karim Adeyemi mientras cambia la jerarquía del Barcelona
El fichaje alemán cambia la dinámica
Fichado por 22 millones de euros procedente del Dortmund, en un principio se esperaba que el delantero de 24 años sirviera simplemente como recambio de Lamine Yamal en la banda derecha. Sin embargo, un cambio a la banda izquierda ha transformado la situación del jugador y ha metido presión de verdad sobre el puesto de titular habitual de Anthony Gordon. La prueba más clara llegó en el choque de entre semana contra el Racing Santander, donde completó los 90 minutos y provocó dos penaltis en una contundente victoria por 7-2.
- AFP
Flick elogia al delantero relámpago
Al abordar la rápida adaptación de su nuevo fichaje en España, Flick abrió su rueda de prensa previa al partido hablando de la velocidad endiablada del delantero y de su influencia positiva dentro del vestuario.
Al valorar tanto las cualidades físicas como el carácter del joven atacante, dijo: "Karim Adeyemi es rapidísimo, aunque no estoy seguro de que sea el más rápido de todos los jugadores a los que he entrenado. Alphonso Davies se le parece en ese sentido. Es un chico joven y una gran persona, respeta mucho a sus compañeros y todo el mundo le quiere".
Al reflexionar sobre el impacto del jugador sobre el terreno de juego y su decisión de dejar atrás una etapa difícil en la Bundesliga, el técnico continuó: "Su rendimiento lo hace todo más fácil. Creo que no estaba pasando por un buen momento en Alemania y le vino bien cambiar de aires y mudarse a otro país. Me alegro de que viniera".
Al reiterar su total confianza en que la destacada actuación ante el Santander fue solo el principio, Flick concluyó: "Confío en Karim al 100 % y apuesto por él. Veremos más partidos suyos como el del miércoles".
La profundidad ofensiva impulsa a los líderes
La feroz batalla en la banda izquierda ha tenido un efecto colateral bienvenido para la estabilidad del ataque blaugrana esta temporada. Deco aseguró dos extremos con perfiles contrastados, lo que permite al equipo seguir siendo peligroso sin depender por completo de las cinco asistencias de Gordon. Y, lo que es más importante, esta competencia también libera a Raphinha para que siga brillando como falso nueve, un cambio táctico que ya ha dado nueve goles en competiciones nacionales.
- Getty Images Sport
Los líderes viajan a Andalucía
El Barcelona afronta este fin de semana otro examen exigente de su potencial ofensivo con una complicada visita al Sevilla. El conjunto visitante está decidido a proteger su histórico inicio de campaña tras ganar sus seis primeros partidos de Liga con un registro de 28 goles. Lograr la victoria en el Ramón Sánchez-Pizjuán también ampliaría su ventaja en lo más alto de la clasificación antes de que los rivales capitalinos Atlético y Real Madrid se enfrenten 24 horas después.
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