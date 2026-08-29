Welbeck no es el único profesional experimentado que se ha incorporado recientemente a las filas del Chelsea, con Jordan Henderson llegando también este verano. Juntos, han aportado un liderazgo crucial al equipo de Alonso. Alonso destacó las contribuciones de Welbeck fuera del campo, señalando su enorme dedicación.

«En el día a día, es una gran influencia para el resto de los jugadores», explicó Alonso. «Se entrena muy duro y está elevando todos los estándares en los entrenamientos. Esto es algo que consideramos importante.

«Ayudan ellos [Henderson y Welbeck], pero no son solo ellos. Reece [James], Maxence [Lacroix] y Morgan [Rogers], también. Aunque son más jóvenes, tienen un buen impacto.

«Esa fue una decisión muy importante en la planificación de la plantilla: incorporar jugadores que aporten no solo en el campo, sino que estén preparados para competir y que no necesiten mucho tiempo para generar impacto. Estamos contentos con eso».