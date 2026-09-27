La Juventus, que permanecerá parada durante dos fines de semana a causa de los compromisos de las selecciones, ha concedido cinco días de descanso a los jugadores que se han quedado en la Continassa. El equipo volverá a entrenarse la próxima semana a las órdenes de Luciano Spalletti. Entre quienes han elegido aprovechar la pausa para viajar está también McKennie. El estadounidense compartió en las historias de Instagram algunos momentos de su jornada en el Oktoberfest junto a sus amigos: primero, un vídeo en el que baila y canta a pleno pulmón; después, algunas imágenes en las atracciones, mostrando toda su diversión durante el viaje a Baviera.