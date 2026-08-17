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¡Mbappé y Haaland comparten el primer puesto! Se revelan las valoraciones de EA FC 27, mientras Messi recibe una enorme mejora y una estrella del Liverpool sufre una rebaja brutal
Mbappé y Haaland lideran la cima
Kylian Mbappé ha conservado su puesto como el jugador masculino con la valoración más alta compartida, con 91 de media, pero, en lugar de estar acompañado por Mohamed Salah, ahora está igualado por Erling Haaland, que ha subido de 90 a 91. La superestrella del Real Madrid y la máquina de hacer goles del Manchester City son los dos únicos hombres que alcanzan este año la marca de 91, consolidándose como el dúo definitivo a batir en el terreno virtual.
Por detrás de la pareja de cabeza, el nivel de talento sigue siendo increíblemente profundo, con varias estrellas fijadas en una valoración media de 90. El referente del centro del campo del Manchester City, Rodri, y Ousmane Dembélé, del Paris Saint-Germain, están entre los que se quedan a solo un punto de los líderes. Se les unen en el club del 90 Harry Kane, del Bayern de Múnich, y el emergente Michael Olise, que ha recibido una enorme mejora de cuatro puntos tras su explosivo inicio de etapa en Baviera.
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Gran subida para Messi y Fernandes, mientras Van Dijk cae
Uno de los mayores puntos de interés de la presentación es el resurgir de Lionel Messi. El icono del Inter Miami vuelve a tener una valoración general de 89, frente al 86 anterior, tras sus heroicas actuaciones con Argentina en el Mundial, lo que demuestra que la clase es, efectivamente, permanente incluso en el ocaso de su carrera. Le acompaña con 89 Bruno Fernandes, Jugador de la Temporada de la Premier League, premiado con una subida de 87 a 89 tras guiar al Manchester United de vuelta a la Champions League.
Sin embargo, no son buenas noticias para todos en la Premier League. En una decisión que ya ha provocado bastante controversia entre la afición de Anfield, el capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, ha bajado dos puntos, de 90 a 88 en la valoración general. Es un descenso poco habitual para el defensa neerlandés, que sigue siendo uno de los jugadores mejor valorados en su posición pese a la bajada. Otros nombres destacados en el grupo de los 88 incluyen al dúo defensivo del Arsenal formado por William Saliba y Declan Rice, así como a Joshua Kimmich, del Bayern de Múnich, y Luis Diaz.
Putellas mantiene su dominio en el fútbol femenino
En categoría femenina, la nueva incorporación del London City Lionesses Alexia Putellas sigue siendo la jugadora con mejor valoración, con 91 de media, y prolonga así su racha como el principal talento de la base de datos femenina. Putellas, pese a su reciente salida del Barcelona rumbo a la WSL, sigue siendo el referente absoluto de la calidad técnica en el juego. Mantiene una ligera ventaja sobre la ganadora del Balón de Oro Aitana Bonmati, que ha bajado de 91 a 90 tras una temporada marcada por las lesiones. A pesar de esta leve rebaja, la estrella del Barcelona sigue siendo una pieza clave para cualquier aficionado a Ultimate Team que busque creatividad en el centro del campo.
Uniéndose a la élite con una valoración de 90 está Khadija Shaw, del Manchester City, que también tiene 90 de media tras liderar a su club hacia el título de la Women's Super League. El dominio aéreo de Shaw y su eficacia de cara a portería por fin se han visto reflejados con una valoración de talla mundial. Su compañera en el City Yui Hasegawa también ha sido recompensada por su inteligencia táctica, al recibir una importante subida de 85 a 88 de media. La Women's Super League cuenta con una gran representación en la parte alta de la clasificación, lo que subraya el creciente peso global del campeonato inglés dentro del ecosistema de EA FC.
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Rebajas impactantes y el camino hacia el lanzamiento
Sin embargo, hay una rebaja sorpresa, de 89 a 88, para Alessia Russo, del Arsenal, pese a su mejor registro goleador de su carrera en una temporada, con 24 tantos en todas las competiciones. Muchos aficionados esperaban que la internacional inglesa subiera más tras su prolífica forma con el Arsenal, pero EA ha optado por una ligera reducción de sus estadísticas base. Mientras tanto, Claudia Pina, del Barcelona, ha recibido una mejora de tres puntos, de 86 a 89, y se une a sus compañeras de equipo Ewa Pajor (de 88 a 89) y Caroline Graham Hansen (de 90 a 89) en una temible línea de ataque del conjunto catalán.
Con el top 27 inicial ya hecho público, la cuenta atrás para el lanzamiento completo ya está en marcha. EA ha confirmado que la base de datos completa de más de 21.000 jugadores se revelará por fases a lo largo de la semana, con la Premier League, La Liga y la Bundesliga. El lanzamiento oficial está previsto para el 25 de septiembre, aunque quienes opten por la Ultimate Edition podrán comenzar su aventura una semana antes, el 18 de septiembre.
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