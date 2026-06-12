Mbappé sobre el partido contra Senegal: «Nos enfrentaremos a los campeones de África»

Kylian Mbappé, estrella de Francia, admitió que debutar contra Senegal en el Mundial 2026 será complicado.

Francia comparte el Grupo I con Senegal, Noruega e Irak.

En una entrevista con el canal M6, recogida por el diario AS, Mbappé afirmó: «Nos hemos preparado bien. Sabemos que el camino será difícil, pero estamos listos para competir e intentar llegar a la final».

Y añadió: «¿Senegal es un rival difícil? Son los campeones de África. No sé si será Senegal o Marruecos».

Senegal ganó la Copa Africana de Naciones 2025 al vencer 1-0 a Marruecos, anfitrión del torneo, aunque la Confederación Africana de Fútbol le retiró el título y se lo otorgó a los Leones del Atlas.

Y concluyó: «Hay una historia común entre Senegal y Francia, y eso le da al partido aún más emoción».