Kylian Mbappé, estrella de la selección francesa y favorita para el Mundial 2026, concedió una entrevista a la cadena M6. Habló del futuro de Didier Deschamps, quien tras el torneo cederá el cargo a Zinedine Zidane.
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Mbappé rechaza la idea de Deschamps como seleccionador de Italia: «Sería horrible, es de los nuestros, es francés»
DESCHAMPS NO SE DETIENE
«Dejaré este trabajo lo más tarde posible. Ejercer esta profesión es mi adrenalina y, mientras me sienta capaz, seguiré. No soy de los que pueden vivir sin saber qué haré al día siguiente, aunque eso no me impediría tomarme un descanso si fuera necesario», había dicho Deschamps. La liga italiana sigue siendo de gran calidad, con muchos entrenadores y jugadores de primer nivel. «Veo que muchos entrenadores con un pasado concreto en ciertos clubes acaban dirigiendo a otros equipos». ¿Y si, en vez de un club italiano, Deschamps llegara a entrenar a la selección italiana? Es una idea que no convencería a Mbappé.
LAS PALABRAS DE MBAPPÉ
«Lo veo sonriente y más abierto», explicó Mbappé con tono desenfadado. «Antes lo encontré más severo, pero sabe adaptarse a las nuevas generaciones. No es fácil, pero nunca ha cambiado el mensaje. Intentamos aprovechar su presencia y rendirle homenaje ganando como a él le gusta. Sin embargo, espero que no dirija a otras selecciones; he leído que se menciona a Italia y sería una pena. Didier es francés, es nuestro, y le insisto para que en el futuro solo entraine a clubes. Dejemos Italia a los italianos».