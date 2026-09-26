Mbappé, lesión en el tendón: malas sensaciones, el Real Madrid preocupado, ¿se pierde el Roma y el Clásico contra el Barcelona?

Francia y el Real Madrid están preocupados por el estado de Kylian Mbappé, que se lesionó en el partido ganado el viernes por la noche por la selección francesa contra Turquía. «La lesión de Mbappé no pinta bien, tendrá que volver a Madrid»: Zinedine Zidane, anoche en su debut en el banquillo de Francia, en el partido ganado por 1-0 precisamente gracias a un gol de Mbappé, se expresó así al término del encuentro disputado en el Al Kocaeli Stadium. Primero el gol, luego la lesión para el número 10: Mbappé firmó el primer tanto de la era Zidane en el banquillo de Francia, desbloqueando el duelo de la Nations League contra Turquía, pero se vio obligado a dejar el campo por un dolor en la rodilla izquierda.





A las pocas horas llegó el comunicado de la federación francesa que confirma la lesión en la rodilla izquierda: «Kylian Mbappé se ha lesionado la rodilla. Sufre una lesión tendinosa y es baja para el resto de la concentración. Buena recuperación, Kylian».





Mbappé tendrá que perderse, por tanto, los partidos contra Bélgica (28 de septiembre), Italia (2 de octubre) y de nuevo Bélgica (5 de octubre).