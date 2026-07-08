Getty/GOAL
Traducido por
¡Mbappé busca revancha! Messi está en su mente mientras Francia intenta borrar los dolorosos recuerdos del astro argentino
Mbappé, protagonista junto a Olise, Dembélé y Barcola
Los Bleus llegaban al torneo como favoritos gracias a su potencia ofensiva y han cumplido las expectativas: Mbappé brilla junto a Dembélé, Olise y Barcola.
Tras convertirse en el máximo goleador histórico de su selección, con 63 goles, ha marcado siete en cinco partidos. Este rendimiento ha devuelto al «galáctico» del Real Madrid a la pugna con el mejor de todos los tiempos, el argentino Messi, por la Bota de Oro.
Todavía es posible que sus caminos se crucen de nuevo en la final, pues europeos y sudamericanos avanzan por mitades opuestas del cuadro. Quizá les espere otra cita con el destino a las afueras de Nueva York.
- Getty/GOAL
Podría concretarse el enfrentamiento decisivo entre Francia y Argentina
Mbappé quiere volver a enfrentarse a su excompañero del PSG, Messi, para ser bicampeón del mundo y evitar que el astro argentino logre lo mismo.
Francia ha tenido un camino relativamente fácil en su búsqueda de la gloria mundial, aunque un penalti de Mbappé marcó la diferencia en un emocionante enfrentamiento de octavos de final contra Paraguay, mientras que Argentina sobrevivió a un susto de los gordos contra Egipto en la misma fase antes de salir triunfante, de alguna manera, en un emocionante partido con cinco goles.
Antes de un posible reencuentro, ambos equipos afrontarán rivales más exigentes, pero Mbappé ya ansía arrebatarle la corona a Messi.
Por qué Mbappé piensa en Messi y en la revancha para el Mundial 2026.
Al ser preguntado sobre si el jugador de 27 años buscará la revancha ante un rival conocido, el exinternacional francés Saha —en declaraciones aGOAL a través de Freebets.com— afirmó: «Sin duda. Hay una solidaridad que hacía tiempo que no veía en esta selección francesa.
«Lo recuerdo de cuando estaba con la selección en 2006, con [Zinedine] Zidane y [Patrick] Vieira, todos esos jugadores, que se encontraban al final de su carrera. Así que tenían esa mentalidad de: “Vale, lo damos todo en el campo”. Estos chicos lo están logrando: con 25 o 27 años sienten que hacen historia y se divierten jugando bien.
Es una inspiración y, en mi opinión, refleja el mismo espíritu que ha mostrado el PSG en los últimos dos años: un equipo sólido y, al mismo tiempo, entretenido. Juegan rápido, con confianza en el centro del campo para mantener el ritmo. Estoy muy impresionado.
«Estoy muy impresionado y Kylian Mbappé representa eso. Esta revancha tiene historia: varios jugadores ya estuvieron cerca en 2018 y 2022, pero se quedaron a un paso. La trayectoria del equipo de Didier Deschamps es increíble».
- Getty/GOAL
Calendario de cuartos de final: próximos partidos de Francia y Argentina
Francia regresa al Mundial 2026 este jueves ante Marruecos en el Gillette Stadium de Boston. Mbappé liderará de nuevo el ataque galo y podría aspirar al Balón de Oro.
Messi, con ocho Balones de Oro, podría sumarse a la lucha si Argentina vuelve a ganar; el equipo de Lionel Scaloni se mide a Suiza el sábado en cuartos.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias