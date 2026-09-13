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AC Milan v SSC Napoli - Serie A TIMGetty Images Sport
Simone Gervasio

Traducido por

Mazzarri, atacado en Grecia: «Se negó a darme la mano, fumaba y protestaba. Para mí es un cero»

Iraklis vs Atromitos
Iraklis
Atromitos
Super League
W. Mazzarri

Walter Mazzarri no se está ganando demasiados amigos en su aventura en Grecia. El nuevo entrenador del Iraklis de Salónica ha sumado 5 puntos en los primeros 4 partidos de liga, se estanca en la zona media de la clasificación, pero ya ha dado que hablar por algunos comportamientos al límite. Hace un par de semanas fue expulsado y luego fue captado mientras fumaba su cigarrillo electrónico desde la grada.


Ahora llega una nueva polémica, desatada por el entrenador del Atromitos, al que acaba de enfrentarse en un partido que terminó 1-1.


  • El entrenador del equipo de Peristeri, Atenas, Dusan Kerkez cargó duramente contra el ex del Inter y del Napoli.  


    «El entrenador del Iraklis, no quiero decir su nombre, era un buen entrenador. Pero no es un ejemplo para nosotros, los jóvenes. Es diferente de Mendilibar (exentrenador del Olympiacos, ndr). Él tampoco sabía inglés, pero era un caballero y siempre se comportó con respeto. Primero fui a estrecharle la mano, pero él no me la dio, como si yo fuera un gitano. Se pasó todo el partido gritándole al árbitro en vez de dar buen ejemplo a los 65 años. ¿Se puso a fumar en el banquillo? Ya no se puede fumar en los restaurantes y él sí puede en el banquillo. ¿Cómo es posible que no lo vean? Respeto al Iraklis, que es un equipo histórico, pero por mi parte no le tengo ningún respeto. Puede que haya ganado diez trofeos, pero para mí es un cero absoluto».

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