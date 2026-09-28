Una nueva estrella para el Barcelona. Se llama Mayssa Baha, delantera marroquí nacida en 2011, que vio puerta en el partido de Liga F ganado por 2-0 contra el Logroño. Un gol que hace historia: con 15 años, 8 meses y 10 días se convierte así en la goleadora más joven de la historia blaugrana, superando a Vicky López. Un tanto que llegó en su tercera aparición con el primer equipo, con el que había debutado el 30 de agosto de 2026 en el partido contra el Tenerife, con solo 15 años, 7 meses y 14 días.
Mayssa Baha, la nueva estrella del Barcelona: con 15 años ya está en la historia del club
Familia de futbolistas
Nacida en Málaga, Mayssa creció en una familia que vive del deporte, del fútbol en concreto. Su padre, Nabil Baha, nacido en 1981, jugó entre Marruecos, España, Portugal y Grecia; su hermano, Ziyad, nacido en 2009, es el delantero del Sub-19 del Marsella. «Creció jugando al fútbol con su hermano en la calle. Quería que jugara al tenis porque era muy buena. Empezó a acudir al FUS Rabat mientras estudiaba» -había contado Nabil al sitio deportivo andaluz diariosur.es -. «A los 12 o 13 años ya jugaba con chicas de 15 o 16 años, nunca con compañeras de su edad. Siempre ha jugado con chicos porque cuando llegamos en 2014 no había categorías juveniles para chicas».
¿FUTURO CON ESPAÑA?
Ingresó en La Masia con 13 años y en poco tiempo fue escalando posiciones, pasando del equipo C al B hasta debutar con el primer equipo. A nivel internacional, Baha es la más joven en haber debutado con la selección marroquí Sub-17, con solo 12 años. Además, en el último Mundial Sub-17 fue la jugadora más joven de todo el torneo, con 14 años. El futuro sigue siendo una incógnita: de momento viste la camiseta de la selección africana, pero Baha podría elegir jugar con la selección absoluta española.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias