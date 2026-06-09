Pero el lugar de Smith en lo más alto de la tabla de máximas goleadoras históricas de la selección inglesa femenina se lo arrebató Ellen White en noviembre de 2021, y ahora es la exestrella del Manchester City, que se retiró tras el triunfo en la Eurocopa 2022, la jugadora a batir. Tiene unos 13 goles más que cualquier futbolista actual de Inglaterra, pero hay varias aspirantes que van escalando posiciones para desafiar su récord.

Beth Mead es la que está más cerca y ahora Georgia Stanway también presenta su candidatura, al subir hasta la novena posición de la lista histórica gracias a sus tres goles en los dos primeros partidos de Inglaterra en 2026. Alessia Russo también parece una amenaza real, especialmente como delantera centro titular de Inglaterra. Ya está dentro del top 10.

Entonces, ¿quiénes son las jugadoras que ostentan los récords que persiguen Mead, Stanway y Russo? ¿A qué distancia están de seguir subiendo posiciones? ¿Y qué jugadoras han marcado más goles para Inglaterra a lo largo de los años? GOAL repasa a las máximas goleadoras históricas de Inglaterra...