Maxi Falcón y la posibilidad de estrenar el Miami Freedom Park como campeones de MLS Cup
De cara al encuentro contra FC Cincinnati en semifinales de la conferencia este de la MLS, Maxi Falcón, defensa paraguayo del Inter Miami, no deja de lado la posibilidad de llegar al estreno del Miami Freedom Park como campeones de Major League Soccer.
Más allá de un sueño, Falcón lo cataloga como un anhelo, pues aún hay escalones por recorrer para llegar en dichas condiciones a la apertura de la nueva casa de las Garzas en el 2026.
“Siempre ganar un torneo, salir campeón es algo muy positivo, la verdad que no sé si como sueño tal, pero siempre está el anhelo de ganar, nosotros como plantel tenemos jugadores que han ganado todo, y aún así quieren seguir ganando, y eso se contagia, y eso está bueno, entonces la jerarquía por ahí no se compra”.
“Sería algo lindo, a veces comento con mi compañero, lo difícil que es salir campeón, yo gracias a Dios tuve la oportunidad de ganar campeonatos en otros clubes donde estuve, y es difícil salir campeón, ya sea Copa del Mundo, siempre digo, donde le toque jugar a cada uno, siempre todos quieren ganar, y lamentablemente, entre comillas, a veces uno hace un muy buen campeonato y por ahí te quedas con las manos vacías, y gana uno, y por ahí el fútbol a veces es ingrato, es injusto, y a veces no, a veces gana el que ha sido mejor durante la temporada”.
Falcón busca ahora dejar una huella en la historia del Inter Miami: “Sería algo muy importante, no solo para lo que es el nuevo estadio del año que viene y demás, y lo lindo que se está viniendo todo, sino por el club que sigue creciendo, que a nivel de títulos es un club digamos joven, y esto obviamente para su historia va a ser algo lindo, como un club que recién inicia, el día de mañana cuando la MLS sigue creciendo y creciendo, mirar para atrás que uno fue partícipe también de lo que es Inter, es algo muy lindo en lo personal y yo creo que en lo grupo también”.
Falcón decreta lo que puede significar el primer título de MLS Cup para el club ahora dirigido por Javier Mascherano, después de una temporada en la que tuvieron posibilidad de disputar el Mundial de Clubes de la FIFA en los Estados Unidos.
“Ganar cosas también le da un valor no solo al plantel sino en lo personal, que el día de mañana cuando te retire podrás contarle también a tu familia, a tus hijos y demás que ganaste, que fuiste exitoso en ese sentido, aunque yo el éxito también a veces concuerdo un poco con eso, a veces ser exitoso no significa que tienes que ganar también, es parte del proceso, a veces se gana, a veces se pierde, pero la idea es tratar de darlo todo hasta el final, si será buenísimo, si no siempre hay que seguir para adelante”.
CÓMO ENFRENTAR A CINCINNATI
Falcón explicó cómo plantarle casa a Cincinnati, con un sólido ataque comandado por Kévin Denkey, con las variantes de Evander y el brasileño Brenner.
“Son muy buenos jugadores, que cuando, digamos, si lo dejas jugar te pueden complicar, y esa es la idea, tratar de hacer un partido bastante inteligente, un partido en el cual estemos toda la línea juntas, y tratar de ahí, todos juntos, sacarle el mayor provecho, digamos, a lo que es su juego, contrarrestarlo desde el punto de vista nuestro, y tratar de lastimarlo”.
“Obviamente que nosotros también tenemos jugadores de jerarquía, jugadores rápidos arriba, en el cual podemos lastimar, y yo creo que así va a ser el partido, ellos son un equipo que, como te digo, lo que proponen lo proponen bien, lo han demostrado a lo largo del año, y yo creo que va a ser un partido lindo, un partido lindo de jugar, de competir, pero nada, como te digo, tuvimos, gracias a Dios, estos días libres por el receso de fecha FIFA y demás, que pudimos entrenar varios aspectos, y nada, estamos preparados para jugar el domingo”, explicó.
LA IMPORTANCIA DE TADEO ALLENDE Y TOTO SILVETTI
Más allá de lo que pueden significar hombres como Lionel Messi y Rodrigo de Paul, Falcón destacó la importancia de jóvenes como Tadeo Allende y Toto Silvetti, con características que pueden hacer que Miami domine.
El caso de Allende es peculiar, pues sin reflectores, ha sido pieza clave para que Miami dispute las semifinales, con una importante combinación con Lionel Messi, jugando junto a Rodrigo de Paul en el mediocampo de los de Mascherano. Por ello, evitan ponerse la etiqueta de favoritos para cambiarla a un club con un plantel destacado, tanto con jugadores que cobran relevancia como con experiencia mundialista.
“Favorito no, sabemos que tenemos buen plantel, que tenemos buen juego, y como te digo, si hacemos las cosas concentrados, somos un equipo duro, no va a haber duda de que el rival, si nosotros hacemos las cosas que tenemos que hacer, si nos quiere ganar le va a costar, ahora, por lo de Tadeo, yo creo que por ahí es el jugador diferente que tenemos, ahora también llegó Toto Silvetti, el cual tiene una característica también parecida, es más joven, pero son jugadores potentes, jugadores que son rápidos y son jugadores por ahí que rompen un poco el esquema ese de lo que son nuestros delanteros”.
“Por ahí a veces tienes a Luis, un jugador que juega de espalda muy bien, que se apoya, que es inteligente, que dentro del área, más que nada es letal, y Leo, que baja a veces, anda por toda la cancha, es el que pide la pelota, el que habilita y demás, pero tenés a Tadeo, como te digo, el que rompe línea, el que corre atrás del lado central, detrás del lateral, y te da por ahí un poco de amplitud en el juego”.
“(Tadeo) ha sido creo que un jugador importante, en el cual ha jugado casi todo el año también, y lo importante, es que él está bien a esta instancia, se siente bien físicamente, y es lo que necesitamos, necesitamos de todo, le toca a quien le toque jugar, porque creo que son partidos de 90 minutos, como yo te digo, un partido solo, pero va a ser un desgaste grande, y el que le toque entrar, creo que va a ser el que marque la diferencia, por eso se llama en cambio, pero ahora yo creo que va a dar mucho más sentido en esta clase de partidos, porque es lo que puede terminar definiendo”.
