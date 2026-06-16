Uruguay sufrió en la primera parte en Miami y se fue al descanso por detrás en el marcador. Arabia Saudí defendió con orden y neutralizó a Núñez, por lo que Bielsa lo reemplazó al descanso. En el minuto 41, Fernando Muslera despejó un cabezazo de Mohamed Kanno, pero Al-Amri aprovechó el rebote y marcó.

Tras el descanso Uruguay mejoró con los cambios de Bielsa, ganó intensidad y presionó con Valverde al frente. El empate llegó en el 80: Al-Owais rechazó un cabezazo y Araujo aprovechó el rebote para igualar.