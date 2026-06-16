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Maxi Araujo rescata el empate para Uruguay ante Arabia Saudí en el último minuto, mientras Darwin Núñez, poco efectivo, fue sustituido al descanso
Arabia Saudí castiga a una apática selección uruguaya antes de que Araujo responda
Uruguay sufrió en la primera parte en Miami y se fue al descanso por detrás en el marcador. Arabia Saudí defendió con orden y neutralizó a Núñez, por lo que Bielsa lo reemplazó al descanso. En el minuto 41, Fernando Muslera despejó un cabezazo de Mohamed Kanno, pero Al-Amri aprovechó el rebote y marcó.
Tras el descanso Uruguay mejoró con los cambios de Bielsa, ganó intensidad y presionó con Valverde al frente. El empate llegó en el 80: Al-Owais rechazó un cabezazo y Araujo aprovechó el rebote para igualar.
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Núñez, silenciado por Arabia Saudí
El principal tema de conversación fue la decisión de Bielsa de sustituir a Núñez en el descanso. El ataque de Uruguay fue poco fluido en la primera parte, pero los cambios mejoraron de inmediato su capacidad ofensiva. Arabia Saudí mostró otra vez disciplina en el Mundial. Su orden defensivo frustró a Uruguay y le permitió mantenerse en el partido ante una de las selecciones más fuertes de Sudamérica.
Al-Owais resulta decisivo en un empate entre ambos equipos
Al-Owais fue clave para que Arabia Saudí sumara un punto. El portero realizó varias paradas decisivas, entre ellas un desvío con la yema de los dedos a un potente disparo de Manuel Ugarte poco después de la hora de juego.
En el descuento evitó el gol de Valverde. Uruguay dominó la segunda parte, pero le faltó puntería.
Para Arabia Saudí el empate mantiene vivas sus esperanzas de clasificación. Uruguay, en cambio, respira tras evitar la derrota en un debut poco convincente.
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Aumenta la presión sobre Uruguay para que mejore
Arabia Saudí quiere aprovechar el punto logrado y mantener el impulso para su próximo partido del Grupo H contra España el 21 de junio. Uruguay debe mejorar si quiere avanzar a la fase eliminatoria. El equipo de Bielsa se medirá a Cabo Verde en el Miami Stadium.