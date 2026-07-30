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¡Maxence Lacroix ficha! El Chelsea anuncia su incorporación desde el Crystal Palace mientras el defensa dice que tiene el «mismo deseo» que su nuevo entrenador, Xabi Alonso
El Chelsea cierra el fichaje de Lacroix
El Chelsea ha oficialmente confirmado el fichaje de Lacroix procedente del Palace. El central de 26 años ha firmado un contrato de larga duración en Stamford Bridge hasta 2032. Lacroix se convierte en la última incorporación importante del Chelsea en su preparación para la temporada 2026/27 bajo las órdenes del nuevo entrenador Alonso. El defensa central se unirá de inmediato a sus nuevos compañeros antes de sus próximos partidos de pretemporada.
Ambición compartida con Alonso
En su llegada a Stamford Bridge, Lacroix expresó su orgullo por fichar por el gigante londinense y destacó las conversaciones positivas con Alonso. El defensa francés reveló que su ambición personal coincide con la visión expuesta por el técnico español.
«Estoy muy feliz de formar parte de este hermoso club», admitió. «Todo el mundo conoce la leyenda del Chelsea, su tradición ganadora, y formar parte de eso es un momento de orgullo.
«Cuando hablé con el entrenador, vi que tenemos la misma dirección y el mismo deseo para este club. Queremos ganar. Cuando ves la calidad de los jugadores que hay aquí, todo lo que tenemos alrededor del club, es algo que podemos lograr. La ambición es levantar trofeos y estoy deseando aportar».
Éxito con títulos en Selhurst Park
Lacroix llega al oeste de Londres consolidado como uno de los centrales más dominantes del fútbol europeo. Durante sus dos temporadas en Selhurst Park, disputó 98 partidos y ayudó a escribir una era histórica para el Palace. El excanterano del Sochaux ganó la FA Cup, la Community Shield y la Conference League con el Crystal Palace.
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La experiencia en el Mundial y el futuro en Stamford Bridge
Las estelares actuaciones de Lacroix con su club le valieron su debut con la selección absoluta de Francia a principios de este año. Posteriormente se ganó un puesto en la convocatoria de Francia para la Copa del Mundo, en la que disputó tres partidos mientras Francia cerraba el torneo en cuarta posición. Con su futuro ya resuelto hasta 2032, Lacroix buscará apuntalar la zaga del Chelsea tras sus abiertos partidos de pretemporada. Su presencia defensiva será vital mientras Alonso trata de construir una plantilla sólida capaz de competir por títulos en todos los frentes.
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