El día de la final de la Copa DFB, la primera gran final del Bayern desde 2020, el club buscaba coronar su mejor temporada en seis años con un equipo y un entrenador construidos por Eberl. Pero el hombre más poderoso del club lo cuestionó en público.

Desde lo humano, la actuación de Hoeneß fue deplorable. No se entiende por qué le amargó a Eberl un día que debía ser festivo para él y para el club, solo para volverse a poner en primer plano. Eberl no pudo disfrutar plenamente de la victoria 3-0 sobre el VfB Stuttgart ni del doblete. No pudo evitar pensar en su futuro y en las acusaciones de Hoeneß. Después tuvo que pronunciarse sobre este tema incómodo.

«60 a 40», respondió con humor negro al entrar en la zona mixta, antes siquiera de que le formularan la primera pregunta. A continuación ofreció una rueda de prensa auténtica y soberbia. A su alegría por el título se mezclaba la decepción por las palabras de Hoeneß. Eberl admitió su desconcierto por el momento elegido, pero evitó una escalada innecesaria.

Reconoció que las dudas de Hoeneß y del leal consejo de supervisión —que decidirá su futuro— son «legítimas». En lo sustancial, su gestión como director deportivo del Bayern aún puede discutirse.