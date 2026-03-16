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Thomas Tuchel Max Dowman Rio NgumohaGOAL

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Max Dowman y Rio Ngumoha son demasiado especiales como para que Thomas Tuchel los pase por alto: el seleccionador de Inglaterra DEBE convocar a estas jóvenes promesas para los amistosos de marzo y darles una oportunidad en el Mundial

Thomas Tuchel dará a conocer el viernes la convocatoria de Inglaterra para los partidos internacionales de marzo, en lo que será la última concentración de los Tres Leones antes de que finalice la temporada de clubes 2025-26. Esta será, en la práctica, la última oportunidad para que los jugadores que se encuentran al margen de la convocatoria causen buena impresión sin temor inmediato a perder su puesto en el Mundial. Pero también será la última oportunidad para que Tuchel pruebe sistemas y jugadores que, en su opinión, podrían ayudar a ganar el trofeo.

La Federación de Fútbol contrató a Tuchel no solo por sus éxitos a nivel de clubes, sino también por ser un estratega astuto. De los numerosos equipos que ha dirigido, muy pocos se parecen entre sí, tal es su disposición a adaptarse a las necesidades de su plantilla.

Sin embargo, es posible que tenga que adaptarse para dar cabida a algunos jugadores que, en un principio, no parecían estar en la pugna por el Mundial. El dúo de adolescentes formado por Max Dowman y Rio Ngumoha está causando sensación en el Arsenal y el Liverpool, respectivamente, y merecen al menos una oportunidad antes de la fiesta de este verano en Norteamérica.

  • Mansfield Town v Arsenal - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Récord

    Cada vez que Dowman juega un partido con el Arsenal, suele ir acompañado de artículos y publicaciones en redes sociales que confirman que ha «hecho historia» o «batido un récord». De todos los logros que ha conseguido hasta ahora en su jovencísima carrera, los del sábado fueron, con diferencia, los más importantes.

    Con los Gunners empatados a 0-0 contra el Everton, Mikel Arteta recurrió al joven de 16 años con la esperanza de cambiar el rumbo del partido. De hecho, fue un centro magistral del extremo lo que propició el gol de Viktor Gyokeres en el minuto 89, antes de que el propio escolar se convirtiera en el goleador más joven de la historiade la Premier League con una jugada individual en el tiempo de descuento.

    Quizá lo más impresionante es que se veía venir desde lejos que Dowman asumiría ese papel. Cuando ha jugado con el primer equipo esta temporada, ha demostrado ser una estrella totalmente preparada para la Premier League y la Champions League.

    «"Ve, haz lo tuyo y gánanos el partido"», afirmó Arteta que fue el mensaje que le dio a Dowman desde la banda. «Le dije que estos son los momentos de la temporada en los que tiene que pasar algo especial, y él sabe que tiene la capacidad, por lo que tengo que darle la oportunidad, y él cumplirá.

    «Probablemente, en mi interior tenía un presentimiento. Ayer estuvo entrenando durante los últimos días y tenía la corazonada de que era su momento. Probablemente porque no parece que le afecten la ocasión, el momento, el contexto o el rival. Simplemente juega con mucha naturalidad. Toma decisiones para hacer que las cosas sucedan y lo que ha hecho ha sido increíble».

    • Anuncios
  • Max Dowman Lionel MessiGetty/GOAL

    El «mini-Messi» de Inglaterra

    Cualquier extremo zurdo que se precie acabará siendo comparado con Lionel Messi en algún momento de su carrera. Dowman aún no se ha presentado a los exámenes GCSE y ya está suscitando esas comparaciones.

    La leyenda del Chelsea John Terry, que se enfrentó a Messi en numerosas ocasiones a lo largo de su prestigiosa carrera en la élite, se pronunció en las redes sociales poco después de la victoria del Arsenal este fin de semana para decir: «Max Dowman, qué jugador, por cierto, 16 años, absolutamente increíble. Le vi jugar contra el Chelsea hace aproximadamente un año y no he visto a nadie regatear a los rivales como lo hace este chico, aparte de Messi. Es una comparación muy, muy grande, pero este chico tiene un talento auténtico y desempeñará un papel importante en el futuro del Arsenal y también de Inglaterra. Un talento extraordinario. Además, hoy ha sido una gran, gran victoria para ellos [el Arsenal]».

    Por su parte, Wayne Rooney, uno de los jóvenes de 16 años con más talento de la Premier League, ha dicho sobre Dowman: «Por los partidos que he visto, parece que no deja que la presión le afecte. Recibe el balón, lo mantiene, atrae a los defensas, se enfrenta a ellos, y sin duda parece que tiene mucha confianza en sí mismo.

    «A veces la gente piensa que disfrutar del éxito es arrogante, pero yo creo que eso es algo que se hace en Estados Unidos. Allí lo disfrutan y lo celebran. Así que cuando tenemos a un chaval como él, de 16 años, que está despuntando, está claro que tiene mucho talento y solo esperas que pueda desarrollar todo ese potencial. Dejemos que lo disfrute y que se exprese».

  • Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    El auge de Río

    Mientras el Arsenal se acerca al título de la Premier League, el Liverpool, actual campeón, está teniendo muchas dificultades para defender su corona. Los Reds de Arne Slot no se parecen en nada al equipo que se proclamó campeón con tanta facilidad la temporada pasada, y hasta ahora han sido muy pocos los aspectos positivos en esta campaña, hasta el punto de que Dominik Szoboszlai ha afirmado que él y sus compañeros deberían estar agradecidos de poder siquiera clasificarse para la Conference League al ritmo que llevan.

    Una de las pocas luces brillantes ha sido Ngumoha. Ante las actuaciones a menudo lentas y pasivas del Liverpool, los aficionados han pedido a Slot que le dé más minutos al joven de 17 años, cuya audacia ha supuesto un soplo de aire fresco. Solo cuenta con un gol en su haber a nivel senior —el que marcó en su debut en la Premier League para vencer al Newcastle en agosto—, pero cada vez que sale al campo está ansioso por hacer algo.

    Tomemos como ejemplo el partido del domingo contra el Tottenham. El plan del Liverpool consistía casi siempre en aislar a Ngumoha frente a Pedro Porro, sabiendo perfectamente que podía superar al lateral derecho titular español en cada ocasión. Cuando el joven fue sustituido en el último tercio del partido, cundió la perplejidad en Anfield y acabaron cediendo su ventaja de un gol. Los campeones de la Premier League gastaron más de 400 millones de libras el verano pasado y, sin embargo, dependen de un adolescente para abrir el juego.

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Listos para las escapadas

    Cuando jugadores de la edad y el talento de Dowman y Ngumoha empiezan a destacar, suelen dar un salto de varios niveles en poco tiempo.

    Echemos un vistazo a algunos de los mejores jugadores del mundo en este momento: Erling Haaland comenzó la temporada 2019-20 como el jugador del Red Bull Salzburgo con más posibilidades de destacar tras haber jugado solo cinco partidos el año anterior, y terminó esa campaña como la estrella del Borussia Dortmund; El Birmingham City fue objeto de burlas por retirar la camiseta número 22 de Jude Bellingham cuando este se marchó al Dortmund, pero pronto se entendió por qué los Blues hicieron eso; Kylian Mbappé era un jugador relativamente desconocido al inicio de la temporada 2016-17, en la que el Mónaco ganó el título, y sin embargo fichó por el París Saint-Germain por una cifra de nueve dígitos 12 meses después; Lamine Yamal ni siquiera aparecía en EA Sports FC cuando ganó la Eurocopa 2024 con España.

    Ya te haces una idea. La verdadera flor y nata del talento juvenil da el salto al fútbol profesional con tanta naturalidad que es muy fácil olvidar de dónde proceden realmente. No estamos diciendo que Dowman y Ngumoha vayan a ser necesariamente tan buenos como los jugadores mencionados, pero siguen trayectorias similares o incluso mejores.

  • Quarter Final England v Portugal: World Cup 2006Getty Images Sport

    No es un caso como el de Walcott

    Si Tuchel decidiera recurrir a Dowman y Ngumoha este mes o para el Mundial en general, los escépticos no tardarían en señalar el fallido intento de incorporar rápidamente a Theo Walcott a la selección inglesa en 2006 como motivo para mostrarse escépticos.

    Con 17 años, Walcott fue una elección controvertida para el Mundial de 2006. Se había incorporado al Arsenal procedente del Southampton, equipo de la Championship, a mitad de la temporada 2005-06, pero no disputó ni un solo partido con los Gunners hasta la temporada siguiente. El seleccionador Sven-Göran Eriksson defendió la decisión de convocar a Walcott, alegando que le proporcionaría una valiosa experiencia de cara a futuros torneos. Walcott disfrutaría de una brillante carrera en la Premier League y llegó a sumar 47 partidos con la selección inglesa, pero el único otro gran torneo al que acudió fue la Eurocopa 2012.

    Dowman y Ngumoha no serían selecciones tan novedosas. Ya están disputando minutos importantes y marcando una diferencia tangible para equipos en lo más alto de la Premier League. Una comparación más útil sería la inclusión de Bellingham en la Eurocopa 2020 tras un año en la Bundesliga con el Dortmund, aunque estuviera fuera del foco público inglés.

    Su participación no solo sería importante de cara al futuro, sino también al presente. Aún no se les ha quitado esa valentía innata, y con tantos jugadores en Inglaterra volviéndose reacios al riesgo, eso podría marcar la diferencia en la escena internacional.

  • England v Serbia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Titulares en horas bajas

    Sería mucho más difícil defender la inclusión de Dowman y Ngumoha si los extremos actuales de Inglaterra estuvieran realmente en plena forma, pero la mayoría de las demás opciones de Tuchel están en declive.

    Phil Foden no ha marcado en sus últimos 19 partidos y ha sido descartado de la alineación titular del Manchester City, mientras que los fanáticos de las estadísticas han visto confirmadas sus teorías con el retroceso de Morgan Rogers a la media tras superar los modelos xG a principios de temporada, ya que solo ha marcado uno de sus últimos 35 tiros desde Navidad.

    Cole Palmer no ha sido el mismo esta temporada tras lidiar con lesiones y problemas físicos probablemente provocados por su participación en el Mundial de Clubes del verano pasado, y, a pesar del éxito del Arsenal, Bukayo Saka y Eberechi Eze no están disfrutando de su mejor año a nivel individual.

    Hay un hueco en el mercado para que extremos ingleses dinámicos se cuelen en el panorama y se ganen un hueco en la mente de Tuchel. De entre los jugadores más experimentados, Jarrod Bowen y el internacional escocés Harvey Barnes podrían entrar y causar impacto, pero la apuesta por la juventud merece la pena que el entrenador la tenga en cuenta.

  • England Men Training & Press ConferenceGetty Images Sport

    ¿Un atajo hacia la gloria?

    No ha habido muchos motivos para que Tuchel cambie su forma de pensar, dado que ha ganado nueve de los diez partidos que ha dirigido con los Tres Leones, pero incluso él debe reconocer lo rápido que cambia el juego y que no puede permitirse el lujo de quedarse atrás.

    Dowman y Ngumoha ya están listos. Lo mínimo que podría hacer Tuchel es observarlos más de cerca, verlos en los entrenamientos y sacar algunas conclusiones con solo estar en su presencia. Cuando se dé a conocer la convocatoria de Inglaterra a finales de esta semana, debería haber algunas caras nuevas en la lista, y estos dos adolescentes se han ganado el derecho a formar parte de la selección.

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