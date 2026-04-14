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Max Dowman reconoce los obstáculos en su lucha por un puesto en la selección inglesa para el Mundial, mientras un joven de 16 años hace historia en la Premier League con el Arsenal
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Tuchel deja la puerta abierta a la convocatoria de Dowman
Thomas Tuchel dejó la puerta abierta para que todos los jugadores disponibles opten a un lugar en el avión rumbo a Norteamérica este verano. Sobre Dowman, el técnico alemán afirmó: «Ahora mismo está en buena posición para luchar por sus minutos en el Arsenal. Podríamos convocarlo para el Mundial; no hay que apresurarse, pero la opción existe».
Dowman, canterano de Hale End, aún no ha sido titular en la Premier League, pues su progresión se gestiona con cautela en Londres. Sin embargo, ya marcó un gol histórico contra el Everton el 14 de marzo de 2026.
El tanto dio la vuelta al mundo y convirtió al extremo en una celebridad. El Arsenal prefiere no cargarlo de presión, pues la expectación externa ya es enorme.
Por qué Dowman probablemente no irá al Mundial
Los rumores sobre las convocatorias de la selección absoluta no cesan, pues crece el entusiasmo en torno a las jóvenes promesas. Entre tanta euforia también hay voces mesuradas.
El excentrocampista inglés Barry, con 53 partidos internacionales con el Manchester City y el Aston Villa, declaró a GOAL —en colaboración con BetMGM— al preguntarle si era pronto para convocar a Dowman al Mundial: «Sería fantástico verle; parece tener confianza. Pero, por su tiempo de juego, aún no hemos visto su regularidad. Si puede mantener ese nivel de forma constante, eso jugará en su contra.
«Pero, de cara al futuro, sería fantástico verle tener más minutos la próxima temporada y crecer hasta ganarse la camiseta de Inglaterra. Nos encanta ver a estos jugadores dar el salto al más alto nivel».
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El exjoven prodigio de Inglaterra analiza las posibilidades de Dowman
Michael Owen, exdelantero de Inglaterra y autor de 40 goles, dijo a GOAL: «Si tienen el nivel, no habría problema.
Decir que son lo suficientemente buenos es una cosa, pero hay muchos factores que valorar: ¿ha logrado lo suficiente? ¿Ha hecho lo suficiente? Por supuesto que no. ¿Lo pondrías por delante de Bukayo Saka, Phil Foden, Jude Bellingham o Anthony Gordon? Hablamos de futbolistas con muchas temporadas y pruebas a sus espaldas.
Max Dowman apenas ha jugado tres partidos en la Premier League como suplente. Para justificar su convocatoria debería ser titular en casi todos los encuentros restantes y destacar de forma abrumadora.
«Por mucho que sea un gran admirador suyo y desee ver la carrera que puede tener, basándonos en las pruebas actuales, es pronto».
Mundial 2030: Dowman integrará la selección absoluta.
Con el amplio talento a su disposición este verano, se espera que Tuchel elija otras opciones para las posiciones creativas del centro del campo y el ataque. Sin embargo, el momento de Dowman llegará y, si sigue desarrollando su potencial, probablemente forme parte de la aventura en busca de la gloria mundial cuando el evento insignia de la FIFA se celebre en Marruecos, España y Portugal en 2030.