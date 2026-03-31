¡Max Dowman, para ya! La joven promesa del Arsenal marca un golazo en la goleada de la selección inglesa sub-19 a Portugal por 6-0

El marcador se disparó definitivamente en los últimos compases del partido, cuando los visitantes castigaron sin piedad a sus agotados rivales. El defensa del West Ham United, Ezra Mayers, puso el 4-0 en el minuto 75 con un magnífico remate. Diez minutos más tarde, Shumaira Mheuka anotó el quinto para agravar aún más la derrota. El marcador se cerró definitivamente en el minuto 88, cuando el delantero del Brighton & Hove Albion, Harry Howell, encontró la red, completando la contundente goleada por 6-0 de forma espectacular. Otras actuaciones destacadas fueron las del centrocampista del Sunderland Chris Rigg y del dúo del Liverpool formado por Rio Ngumoha y Trey Nyoni, quienes contribuyeron a esta lección magistral.