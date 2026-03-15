Max Dowman, la joven promesa del Arsenal, recibe una «gran» comparación con Lionel Messi por parte de John Terry, mientras la leyenda del Chelsea elogia al «increíble» jugador de 16 años que ha hecho historia en la Premier League

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, reveló tras el partido que tenía un fuerte presentimiento de que debía darle una oportunidad al joven. A pesar de lo mucho que había en juego en este enfrentamiento de la Premier League, el español consideró que Dowman estaba preparado para las exigencias físicas y mentales del fútbol profesional. El joven recompensó esa confianza desmontando la defensa del Everton durante los pocos minutos que estuvo sobre el terreno de juego.

«Ayer estuvo entrenando y en los últimos días tuve el presentimiento de que era su momento», explicó Arteta. «Probablemente porque no parece que le afecte la ocasión, el momento, el contexto o el rival. Simplemente juega con mucha naturalidad. Toma decisiones para hacer que las cosas sucedan y lo que ha demostrado ha sido increíble. Creo que es por su carácter, su personalidad y el hecho de que no parece que le afecte la presión, ni sus compañeros, ni el rival. He visto a muchos jugadores con talento, pero a los 16 años, muy pocos que puedan hacer frente a ese nivel de exigencia».