Max Dowman ha asegurado que le espera un futuro «fantástico» con la selección inglesa, pero su exentrenador advierte que no hay que «precipitarse» con la joven promesa del Arsenal

Tuchel ha insinuado que Max Dowman, la joven promesa del Arsenal, sigue siendo candidato a un puesto en el Mundial a pesar de no haber sido convocado para la última convocatoria del primer equipo. El jugador de 16 años ha experimentado un ascenso meteórico en el Emirates Stadium y recientemente se ha convertido en el goleador más joven de la historia de la Premier League tras marcar un gol contra el Everton.

Aunque Dowman seguirá formándose con el equipo sub-19 por ahora, Tuchel insiste en que la falta de experiencia del joven no le impedirá necesariamente viajar a Norteamérica este verano.

El técnico alemán señaló: «Con estos chicos jóvenes, por supuesto que conocemos a todos estos jugadores. Los vemos igual que vosotros. En este momento creo que está en una buena posición para luchar por sus minutos en el Arsenal. Siempre tenemos la posibilidad de convocarlo, quizá para el Mundial».