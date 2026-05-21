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Max Dowman faltó al entrenamiento del Arsenal para presentar sus exámenes GCSE, solo dos días después de convertirse en el campeón más joven de la historia de la Premier League
Vuelta a la realidad para el histórico jugador del Arsenal.
Solo dos días después de arrebatarle el récord a Phil Foden y convertirse en el campeón más joven de la historia de la Premier League, Dowman volvió al colegio. Mientras sus compañeros del primer equipo descansaban tras ganar el título, el canterano se presentó a los exámenes del GCSE. Fue un regreso a la realidad para el adolescente, cuyo ascenso meteórico esta temporada bajo Mikel Arteta ha sido notable.
Los Gunners acabaron el martes con 22 años de espera al título tras el empate del Manchester City contra el Bournemouth. Norte de Londres estalló de alegría, pero Dowman tuvo que acortar la fiesta para cumplir con sus exámenes. Aunque se desconoce qué asignaturas cursa, esta semana muchos estudiantes afrontan inglés, negocios y economía.
- AFP
Una temporada de récords históricos
Dowman, la revelación del Arsenal, ha demostrado soportar la presión del fútbol de élite pese a su juventud. Ya acaparó titulares al marcar, con 15 años, en la victoria 2-0 sobre el Everton; ese gol le abrió un lugar fijo en las convocatorias de Arteta.
Ya ha jugado 12 partidos esta temporada y muestra una madurez sorprendente. Mientras sus compañeros se centran en la escuela, él combina la lucha por el título con sus estudios. La próxima semana tendrá vacaciones de mitad de trimestre, lo que le permitirá prepararse sin distracciones para los compromisos europeos del Arsenal.
Merino vuelve mientras continúa la doble misión
Mientras Dowman estudia, Arteta recibe un impulso en el entrenamiento con el regreso de Mikel Merino. El centrocampista español, ausente desde enero por una lesión en el pie, ya está disponible cuando los Gunners buscan cerrar la temporada en lo más alto. Su vuelta añade la profundidad necesaria al equipo, que aspira a un histórico botín de títulos.
Ya campeón de la Premier, el domingo visita al Crystal Palace en la última jornada liguera. Después, el 30 de mayo, buscará el doblete ante el París Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones.
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Se han programado un desfile con el trofeo y varias celebraciones.
El club ya confirmó que el 31 de mayo, un día después del partido contra el PSG, realizará un desfile con el trofeo por Islington. Los aficionados llevan más de veinte años esperando este momento, tras dejar atrás la etiqueta de «fracasados» que les persiguió en las últimas temporadas. Se informó que los jugadores celebraron el título en el Emirates hasta las 5 de la madrugada del miércoles, pero pronto volvieron a centrarse en sus obligaciones profesionales.
A pesar de sus exámenes GCSE, el joven Dowman, de 16 años, sigue el partido más importante de la historia reciente del Arsenal y espera unirse a la final si el equipo de Arteta triunfa en Budapest, lo que le permitiría celebrar un título europeo en plena temporada de exámenes.