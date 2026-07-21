Max Dowman, Estevao, Cavan Sullivan y 20 jóvenes promesas de la NXGN que esperamos ver debutar en el Mundial 2030

La Roja fue una de las selecciones impulsadas por adolescentes de gran talento. Lamine Yamal y Pau Cubarsi, ganador del premio al Mejor Jugador Joven de la FIFA, brillaron en el equipo de Luis de la Fuente; su talento a los 19 años sugiere que serán leyendas del Mundial.

También brillaron el mediocampista marroquí Ayyoub Bouaddi, el mexicano Gilberto Mora y los goleadores Ibrahim Mbaye (Senegal) y Karim Alajbegovic (Bosnia y Herzegovina).

Aunque los campeonatos continentales son los siguientes en la agenda internacional, es difícil no pensar ya en el próximo Mundial. La cita de 2030, con sede en España, Portugal y Marruecos (más tres partidos inaugurales en Sudamérica), volverá a lanzar a las estrellas del futuro ante los aficionados de todo el mundo.

¿Quiénes serán las futuras estrellas? GOAL presenta 20 promesas NXGN (nacidas en 2007 o después) que podrían brillar en 2030.