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¿Max Dowman al Luton? Jack Wilshere bromea sobre las conversaciones de traspaso con Mikel Arteta, mientras el Arsenal planifica el futuro de este joven prodigio de 16 años que ya bate récords
Wilshere quiere volver al Arsenal
Esta semana, en declaraciones a talkSPORT, Wilshere confirmó su interés en incorporar a jóvenes del Arsenal al Kenilworth Road. Nombrado en octubre, el técnico de 34 años ha dirigido 43 partidos con el Luton Town, logrando 22 victorias y 10 empates en los 218 días que lleva al frente del equipo. Tras ganar la EFL Trophy y rozar los play-offs de ascenso, se le preguntó si quería fichar a Dowman o Nwaneri cedidos. Su respuesta fue rotunda: «¡Sí! A quien Mikel no quiera, simplemente le llamaré».
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Grandes elogios para Dowman, el nuevo plusmarquista
Dowman ha jugado 17 partidos esta temporada y ha marcado siete goles, pero saltó a los titulares en marzo. Con 16 años y 73 días, se convirtió en el goleador más joven de la Premier League al aportar asistencia y anotar en la victoria 2-0 sobre el Everton. Arteta quedó impresionado. «No solo marcó, sino que cambió el partido. Cada vez que recibía el balón hacía que pasara algo y nos volvía más peligrosos. Hacer eso a su edad, en este contexto, con la presión y las expectativas de ganar, simplemente no es normal», concluyó.
La formación europea de Nwaneri
Wilshere conoce bien el Sobha Realty Training Centre, donde ganó 28 de los 60 partidos que dirigió al sub-18 entre 2022 y 2024. Aunque Dowman destaca, Nwaneri sigue siendo una promesa. Esta temporada jugó 23 partidos y marcó tres goles, dos de ellos durante su cesión en el Marsella de la Ligue 1. Wilshere considera que la experiencia en Francia le será útil. «Ethan está un poco más consolidado y quería salir cedido para jugar al fútbol», explicó. «No le salió del todo bien, pero habrá aprendido mucho sobre el fútbol real».
- AFP
¿Qué les depara el futuro a los dos jugadores del Arsenal?
El Mundial puede retrasar el regreso de los internacionales, así que Dowman y Nwaneri tienen la oportunidad de impresionar a Arteta en la gira de verano. Ambos afrontan una pretemporada clave para ganarse un puesto antes de que los titulares vuelvan a entrenar.