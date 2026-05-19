Dowman ha jugado 17 partidos esta temporada y ha marcado siete goles, pero saltó a los titulares en marzo. Con 16 años y 73 días, se convirtió en el goleador más joven de la Premier League al aportar asistencia y anotar en la victoria 2-0 sobre el Everton. Arteta quedó impresionado. «No solo marcó, sino que cambió el partido. Cada vez que recibía el balón hacía que pasara algo y nos volvía más peligrosos. Hacer eso a su edad, en este contexto, con la presión y las expectativas de ganar, simplemente no es normal», concluyó.