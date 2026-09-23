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Mauro Junior recibe su primera convocatoria con Brasil de Carlo Ancelotti tras coquetear con Países Bajos
Mauro Junior renuncia a la opción de jugar con Países Bajos para ser convocado por Brasil
El capitán del PSV Eindhoven, Mauro Junior, ya se ha incorporado oficialmente a la selección absoluta de Brasil de Carlo Ancelotti para su próxima gira FIFA Super Date por Australia e India. La inclusión del jugador de 27 años llega después de que anteriormente manifestara públicamente su disposición a adquirir la nacionalidad neerlandesa para jugar con la selección de los Países Bajos.
A pesar de su anterior coqueteo con Oranje, la convocatoria de Ancelotti puso fin a una ausencia de seis años del entorno internacional.
El defensa nacido en Palmital representó ampliamente a Brasil en las categorías inferiores, desde la sub-15 hasta la sub-23, entre 2013 y 2020.
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El capitán del PSV detalla su evolución táctica del puesto de número 10 al de lateral
En declaraciones a CBF TV en Brisbane, Mauro Junior reflexionó sobre su transformación fundamental en el fútbol neerlandés. Después de haber llevado el icónico dorsal número 10 como centrocampista ofensivo en sus años con las categorías inferiores de la selección, se adaptó sin problemas a jugar como lateral en el PSV.
Citó a las leyendas brasileñas Marcelo, Roberto Carlos y Branco como sus principales fuentes de inspiración.
«Jugué muchos años en el centro del campo y hoy, jugando como lateral, veo que son posiciones totalmente diferentes», explicó Mauro. «En una juegas de espaldas al rival y, en la otra, juegas de cara a él. Eso hace que mi estilo de juego sea un poco más fácil».
El cuádruple campeón de la Eredivisie se prepara para dar el salto al primer equipo
Desde que llegó al PSV procedente de Desportivo Brasil en 2017, Mauro Junior ha superado las 200 apariciones y ha conquistado cuatro títulos de la Eredivisie. El lateral izquierdo subrayó que su madurez táctica en Europa le preparó para la presión de representar a la selección absoluta.
Destacó que cumplir su sueño de la infancia en Australia representa la cima de su crecimiento profesional.
«Vestir esta camiseta es una sensación abrumadora y estoy preparado para darlo todo para ayudar», añadió. «Siempre es un honor defender esta camiseta, sabemos el peso que tiene».
- Sports Press Photo
La selección de Brasil busca arrasar en su gira por Australia e India
Mauro Junior aspira a lograr tres victorias mientras Brasil inicia un nuevo ciclo internacional de cara a futuros grandes torneos. El equipo de Ancelotti se enfrenta a Australia el viernes en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville antes de volver a medirse a los Socceroos el 29 de septiembre en Brisbane.
La gira concluye el 3 de octubre contra India en el Salt Lake Stadium de Calcuta.
El capitán del PSV busca debutar con la selección absoluta y consolidar un papel a largo plazo.
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