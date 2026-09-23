El capitán del PSV Eindhoven, Mauro Junior, ya se ha incorporado oficialmente a la selección absoluta de Brasil de Carlo Ancelotti para su próxima gira FIFA Super Date por Australia e India. La inclusión del jugador de 27 años llega después de que anteriormente manifestara públicamente su disposición a adquirir la nacionalidad neerlandesa para jugar con la selección de los Países Bajos.

A pesar de su anterior coqueteo con Oranje, la convocatoria de Ancelotti puso fin a una ausencia de seis años del entorno internacional.

El defensa nacido en Palmital representó ampliamente a Brasil en las categorías inferiores, desde la sub-15 hasta la sub-23, entre 2013 y 2020.