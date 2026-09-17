¿Mauro Icardi al Tottenham? El Tottenham estudia el fichaje del agente libre mientras Roberto De Zerbi busca poner fin a la sequía goleadora en la Premier League

El interés en Icardi llega pese a un verano de fuerte inversión en el Tottenham Hotspur Stadium. El club gastó mucho para reforzar la plantilla, incorporando a Sandro Tonali por 100 millones de libras, a Mateus Fernandes por 85 millones de libras y al extremo Savio por otros 85 millones de libras. También cerró la llegada de Omar Marmoush cedido por el Manchester City en una operación que incluye una obligación de compra de 60 millones de libras. Sin embargo, el internacional egipcio aún no ha estrenado su cuenta goleadora pese a haber sido titular contra el Newcastle, el Nottingham Forest y en la derrota por 3-1 ante el Liverpool, donde mostró destellos de calidad, pero no logró ver puerta.

Además, Dominic Solanke no ha logrado justificar su elección en términos de rendimiento, ya que no ha marcado en sus primeras cinco apariciones con el club. La crisis ofensiva se ve agravada por la situación de Richarlison. El delantero brasileño ha sido apartado de la dinámica del primer equipo tras una desastrosa ruptura con el club y no juega desde la derrota por 3-0 en la jornada inaugural ante el Brentford.