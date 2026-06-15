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¡Maurizio Sarri tiene nuevo equipo! El exentrenador del Chelsea ha sido confirmado como técnico de un equipo de la Serie A tras su salida del Lazio
Sarri vuelve al banquillo para enfrentarse al Atalanta
El Atalanta ha anunciado oficialmente que Sarri dirigirá el primer equipo, un regreso de gran repercusión para uno de los entrenadores italianos más laureados. El técnico, de 67 años, cuenta con amplia experiencia: más de 800 partidos profesionales y un palmarés con títulos nacionales y europeos.
El club lo confirmó el lunes en un comunicado, mostrando su entusiasmo por contar con un técnico de su calibre. «Atalanta se complace en anunciar que la dirección técnica del primer equipo queda en manos de Maurizio Sarri, cuya brillante carrera incluye más de 800 partidos en el banquillo a nivel profesional, con un palmarés enriquecido por la victoria en la Europa League y un Scudetto», declaró el club.
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Tras una dilatada carrera en Italia e Inglaterra
La trayectoria de Sarri hasta la cima del fútbol europeo es una de las historias más singulares de este deporte, ya que comenzó en las categorías inferiores del fútbol toscano antes de ir ascendiendo por las divisiones. Saltó a la fama nacional en el Empoli antes de convertirse en una figura de culto en el Nápoles, donde llevó al límite a la Juventus en varias emocionantes luchas por el título junto al director deportivo Cristiano Giuntoli.
Su éxito lo llevó al Chelsea, donde en su única temporada logró el tercer puesto en la liga y la victoria en la Europa League 2018-19 ante el Arsenal. Después regresó a Italia para guiar a la Juventus hacia el Scudetto de 2020.
Renovando un edificio histórico en Bérgamo
Tomar las riendas en el Gewiss Stadium no es fácil, dada la excelente racha reciente del club. Sin embargo, la trayectoria de Sarri en la Lazio muestra que sigue siendo un técnico de primer nivel.
En Roma llevó a los biancocelesti al segundo puesto en 2023 y a las eliminatorias de la Liga de Campeones, además de a la final de la Coppa Italia la temporada pasada.
La directiva del Atalanta, liderada por las familias Percassi y Pagliuca, considera a Sarri el técnico idóneo para mantener la trayectoria europea del club. «La familia Percassi, la familia Pagliuca y todo el club dan una cálida bienvenida al señor Maurizio Sarri a la familia nerazzurri», añadió el comunicado oficial, resaltando la unidad tras su fichaje.
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Se espera un cambio táctico en La Dea
Los aficionados de Bérgamo esperan una evolución táctica con Sarri. Conocido por su riguroso 4-3-3 y el juego de pases verticales a gran velocidad, su filosofía, llamada «sarrismo», le llevó a batir récords de puntos en el Nápoles, como la temporada 2017/18 con 91 puntos sin perder, y le valió el premio Panchina d'oro.
Aunque el Atalanta solía jugar con tres centrales, la llegada de Sarri abre un nuevo capítulo. Criado en la Toscana pero con raíces en Bérgamo, el técnico vive un regreso a casa y busca llevar a los Orobici a una nueva era en la Serie A y en Europa.