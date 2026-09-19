Sarri está supervisando actualmente una importante remodelación táctica en el Atalanta. Está desmantelando activamente la defensa de tres que definió al club durante una década, lo que ha derivado en un arranque irregular de tres victorias, un empate y dos derrotas en todas las competiciones. El técnico insiste en que el inicio lento es normal y señala que el Chelsea fue el único club en el que empezó con buen pie.

«Diría que es una experiencia similar a la que tuve en el Empoli», admitió. «Después de nueve jornadas, éramos colistas, pero luego llegamos a disputar la final del play-off de ascenso.

«En el Napoli, teníamos dos o tres puntos después de cuatro jornadas. Son dificultades con las que me he encontrado constantemente a lo largo de mi carrera. El único inicio positivo que tuve fue en el Chelsea, pero en el resto siempre fue difícil.

«Las razones son obvias: cuanto más distinto era por completo el estilo de juego anterior al mío, más dificultades encontraba al principio. Es un año de construcción; ni el director deportivo ni el club han fijado objetivos concretos a corto plazo, están hablando de construir a largo plazo».