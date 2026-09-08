(C)Getty Images
Traducido por
Mauricio Pochettino rompe su silencio sobre el frustrado traspaso de Folarin Balogun al Everton mientras el seleccionador de Estados Unidos planea conversaciones de «apoyo»
El seleccionador de Estados Unidos planea llamar a Balogun
Pochettino ha revelado su intención de ponerse en contacto con Balogun después de que se frustrara el traspaso al Everton del delantero el último día de mercado. El jugador, de 25 años, sigue perteneciendo al Mónaco después de dar marcha atrás a su regreso a la Premier League en el último momento. Aunque, según se informó, todas las partes habían llegado a un acuerdo, el Everton planteó dudas sobre el reconocimiento médico del atacante.
La situación llevó a Balogun a reconsiderar sus opciones, lo que finalmente le llevó a rechazar el movimiento y quedarse por el momento en la Ligue 1. Pochettino, que habló por videoconferencia desde Londres el lunes, confirmó que todavía no ha hablado con el atacante, pero que tiene toda la intención de brindarle su apoyo.
- Getty Images Sport
Pochettino ofrece espacio y apoyo
Pochettino admitió que gestionar situaciones así es complicado para un seleccionador, pero sigue firmemente del lado de Balogun. El exentrenador de Chelsea y Tottenham quiere asegurarse de que el delantero encuentre un entorno en el que pueda rendir.
«Es difícil porque no puedes influir en la decisión y lo único que necesitas es apoyar lo que están haciendo las personas que toman las decisiones», dijo Pochettino, en declaraciones recogidas por ESPN.
«Por supuesto, en algún caso especial, [como] Flo, le llamaré en los próximos días porque quiero darle un poco de espacio después de todo lo que pasó con su situación en Everton.
«Quiero saber por él qué pasó, pero siempre ofreciéndole nuestro apoyo y estar con ellos, y eso es todo. Creo que es un jugador importante para nosotros, fue un jugador importante en el Mundial y espero que pueda encontrar, estando en Mónaco o en otro lugar, su mejor sitio para rendir de la mejor manera».
Mónaco apunta a dudas médicas
La decisión de Balogun de cancelar su fichaje por el Everton se debió a la enorme frustración por cómo el club de Merseyside gestionó las fases finales de las negociaciones. El director deportivo del Mónaco, Thiago Scuro, arrojó luz sobre el estado de ánimo del delantero poco después de que se cerrara el mercado. Según Scuro, Balogun se sintió incómodo firmando un contrato de larga duración tras las evaluaciones médicas.
"La alegación de Balogun es que: 'No me siento bien por la forma en que el club me trató, por la forma en que el equipo médico sembró dudas sobre mi futuro o mi salud. No me siento cómodo firmando aquí un contrato largo por cómo terminamos aquí el mercado de fichajes'", reveló Scuro.
- Getty
¿Qué le espera a continuación a Balogun?
Balogun afronta ahora un futuro incierto en el Mónaco, ya que sus opciones inmediatas de traspaso siguen reduciéndose. Con los principales mercados europeos ya cerrados, sus posibilidades de asegurar una salida del Principado son extremadamente limitadas. Sin embargo, todavía quedan abiertas un puñado de ligas alternativas. El mercado de la Saudi Pro League está abierto hasta el 12 de octubre, lo que ofrece una posible vía de escape, mientras que los clubes de Portugal, Brasil y México también tienen hasta mediados de septiembre para cerrar cualquier operación de última hora.
Si no se materializa ningún movimiento, Balogun tendrá que pelear por su sitio en el Mónaco y recuperar su mejor forma para asegurarse de seguir siendo una figura central en los planes de Pochettino con la selección masculina de Estados Unidos.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias