Mauricio Pochettino rompe su silencio sobre el frustrado traspaso de Folarin Balogun al Everton mientras el seleccionador de Estados Unidos planea conversaciones de «apoyo»

Pochettino admitió que gestionar situaciones así es complicado para un seleccionador, pero sigue firmemente del lado de Balogun. El exentrenador de Chelsea y Tottenham quiere asegurarse de que el delantero encuentre un entorno en el que pueda rendir.

«Es difícil porque no puedes influir en la decisión y lo único que necesitas es apoyar lo que están haciendo las personas que toman las decisiones», dijo Pochettino, en declaraciones recogidas por ESPN.

«Por supuesto, en algún caso especial, [como] Flo, le llamaré en los próximos días porque quiero darle un poco de espacio después de todo lo que pasó con su situación en Everton.

«Quiero saber por él qué pasó, pero siempre ofreciéndole nuestro apoyo y estar con ellos, y eso es todo. Creo que es un jugador importante para nosotros, fue un jugador importante en el Mundial y espero que pueda encontrar, estando en Mónaco o en otro lugar, su mejor sitio para rendir de la mejor manera».