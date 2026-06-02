Aquel día en Nueva York, Pochettino dio su primer gran paso, marcando el tono de una relación de casi dos años que puede redefinir el fútbol estadounidense: «Tenemos que creer de verdad y pensar en grande. Tenemos que creer que podemos ganar todos los partidos. Podemos ganar el Mundial».

Ahora, en vísperas del Mundial, su momento ha llegado. Ha guiado al equipo a través del caos hasta aquí. El progreso no ha sido lineal y aún se debate cuánto se ha avanzado. ¿Es este equipo mejor que el que heredó? ¿Están sus jugadores listos para triunfar este verano? ¿Podrán forjar la confianza que él pide, dentro y fuera del campo?

Por ahora solo cabe una pregunta: ¿lo harán todos los demás?

Los Mundiales son impredecibles y rara vez salen según lo planeado. El momento de que el plan de Pochettino cuaje por fin ha llegado y, para entenderlo, hay que entender al hombre responsable del mismo. Solo entonces se puede comprender de verdad por qué aceptó este trabajo en primer lugar.