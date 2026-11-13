Pochettino llegó a la selección de Estados Unidos en septiembre de 2024 para sustituir a Gregg Berhalter tras la prematura eliminación del equipo en la Copa América. Su misión era sencilla: llevar a Estados Unidos a nuevas cotas en el Mundial. El camino hasta allí, sin embargo, no fue fácil.

Tras dos sorprendentes derrotas en la Liga de Naciones de 2025, Pochettino impulsó un cambio de cultura que comenzó en la Copa Oro de aquel verano. Con una plantilla en la que predominaban los jóvenes, el equipo llegó hasta la final, donde perdió ante México. Así, Pochettino deja la selección como el primer seleccionador permanente de la era moderna que no consigue ningún título.

En cualquier caso, todas las miradas estuvieron siempre puestas en el Mundial. En el torneo, Estados Unidos brilló en la fase de grupos: superó con comodidad a Paraguay y Australia antes de caer por la mínima ante Turquía con un equipo en el que hubo rotaciones. Después inició las eliminatorias con una victoria sobre Bosnia y Herzegovina, pese a la ya tristemente célebre expulsión de Folarin Balogun, pero sufrió una derrota humillante ante Bélgica en octavos de final. Aquella derrota parecía poner fin a la etapa de Pochettino, pero esta continuó cuando, en agosto, anunció que regresaría para un segundo ciclo con un contrato de cuatro años.

Apenas llevaba algo más de 100 días de ese contrato de cuatro años cuando el interés del Manchester United le llevó a marcharse. Para liberarlo de su contrato, el Manchester United tuvo que pagar 10 millones de dólares a la Federación de Fútbol de Estados Unidos, además de otros 2 millones para contar también con su equipo de trabajo de confianza.

En total, Pochettino sumó 21 victorias, 12 derrotas y dos empates en 35 partidos, y 75 jugadores distintos disputaron al menos un encuentro internacional durante sus dos años al frente de la selección.