‘Deberíamos aspirar a ganarlo’ - Mauricio Pochettino detalla las ambiciones de Estados Unidos para la Copa Mundial y responde a los entrenadores que ‘me criticaron completamente de manera innecesaria’

El entrenador de EE.UU., Mauricio Pochettino, ha tenido numerosas críticas en los primeros meses de su mandato. Sin embargo, después de un comienzo complicado, finalmente está formando algo que se asemeja a un equipo en ascenso. Estados Unidos está invicto en sus últimos cinco partidos, y con una nueva cultura afianzándose - respaldada por ajustes tácticos claros - el dolor de las derrotas en la final de la Copa Oro y la semifinal de la Liga de Naciones está empezando a desvanecerse.

Pero las preguntas no han desaparecido. Todavía hay debates por resolver y muchas decisiones que explicar. En una conversación de amplio alcance con el legendario locutor argentino Andrés Cantor para Futbol de Primera, Pochettino abordó muchas de ellas de frente. Reconoció que el trabajo ha resultado ser un desafío mayor de lo que esperaba y se abrió sobre las decisiones de la plantilla, la construcción de la cultura y por qué cree que la USMNT debería abordar el Mundial del próximo verano con la convicción de que pueden ganar cada partido que jueguen.

Aquí están las cinco principales conclusiones de una conversación exclusiva y reveladora con el entrenador de EE.UU....

PARTICIPA EN NUESTRA ENCUESTA SOBRE LA COPA DEL MUNDO 🏆🌎