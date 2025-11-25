+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Mauricio Pochettino, USMNT GFXGOAL
Thomas Hindle

‘Deberíamos aspirar a ganarlo’ - Mauricio Pochettino detalla las ambiciones de Estados Unidos para la Copa Mundial y responde a los entrenadores que ‘me criticaron completamente de manera innecesaria’

En una entrevista con Andrés Cantor para Futbol de Primera, Mauricio Pochettino habla sobre el trabajo detrás del reciente cambio del USMNT y critica a los entrenadores que han cuestionado su enfoque.

El entrenador de EE.UU., Mauricio Pochettino, ha tenido numerosas críticas en los primeros meses de su mandato. Sin embargo, después de un comienzo complicado, finalmente está formando algo que se asemeja a un equipo en ascenso. Estados Unidos está invicto en sus últimos cinco partidos, y con una nueva cultura afianzándose - respaldada por ajustes tácticos claros - el dolor de las derrotas en la final de la Copa Oro y la semifinal de la Liga de Naciones está empezando a desvanecerse.

Pero las preguntas no han desaparecido. Todavía hay debates por resolver y muchas decisiones que explicar. En una conversación de amplio alcance con el legendario locutor argentino Andrés Cantor para Futbol de Primera, Pochettino abordó muchas de ellas de frente. Reconoció que el trabajo ha resultado ser un desafío mayor de lo que esperaba y se abrió sobre las decisiones de la plantilla, la construcción de la cultura y por qué cree que la USMNT debería abordar el Mundial del próximo verano con la convicción de que pueden ganar cada partido que jueguen.

Aquí están las cinco principales conclusiones de una conversación exclusiva y reveladora con el entrenador de EE.UU....

  • Mauricio Pochettino USMNTGetty Images

    Se necesitan más cambios de lo esperado.

    "La tormenta comenzó cuando yo no estaba allí. Así que la tormenta debe haber sido la razón por la que vinieron a buscarnos. A veces uso la analogía de que un barco en medio de una tormenta necesita cambiar la forma en que se dirige, y el nuevo capitán tiene que aceptar la responsabilidad de que el barco está siendo llevado a un lugar difícil."

    Esto puede haber sonado un poco a lo Eric Cantona por parte del entrenador, pero admitió que los desafíos en el trabajo eran quizás más evidentes de lo que había sospechado. Gran parte de su retórica desde que asumió el cargo ha sido sobre "reajustes culturales" y problemas dentro del problema. No era un secreto que Pochettino iba a ser más que un oso de peluche. Pero lo que ninguna de las dos partes, presumiblemente, se dio cuenta fue de cuánto necesitaban cambiar las cosas para que Pochettino pudiera moldear al equipo a su imagen. Los resultados toman tiempo; el "barco" necesitaba ser dirigido.

  • Cristian Roldan USMNTGetty Images

    La Copa Oro lo cambió todo.

    “Creo que, basado en lo que hemos mostrado en los últimos meses, creo que el equipo, especialmente después de la Copa Oro, ha encontrado una manera de competir, una manera de elevar los estándares. siempre hablamos de los conceptos que se están impregnando en el equipo. Y creo que esa es la fortaleza que estamos demostrando y que queremos seguir demostrando, aunque estos partidos son un poco una prueba, y una oportunidad para que muchos jugadores luchen por un lugar en la selección nacional, en el Mundial, y lógicamente eso siempre conlleva un riesgo de que a veces no salga como uno quisiera.”

    Pochettino ha enfrentado preguntas constantes sobre su selección de equipo. Ha confiado mucho en un contingente de la MLS e introducido a varios jugadores que podrían no haber estado involucrados en ciclos anteriores. En total, el argentino ha llevado a 71 diferentes jugadores a los campamentos y repartido varios debuts.

    Esa estrategia crea oportunidades para nuevas caras y también conlleva la posibilidad de que algunos jugadores tal vez no permanezcan en el panorama a largo plazo. Pochettino señaló que la estrategia ha comenzado a mostrar signos de progreso. Aparte de la derrota desequilibrada ante Corea del Sur, el USMNT ha mostrado mejoría desde la Copa Oro y actualmente están en una racha de cinco partidos sin perder.

  • United States v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    'Lo dejamos descansar'

    "Tomamos nuestras decisiones. Ya dijimos que no en el partido anterior, no convocar a Pulisic. Estaba regresando de una lesión, era demasiado arriesgado traerlo. Ahora lo dejamos en la Copa Oro. No vino porque necesitaba descansar. Le dejamos descansar. Chris Richards jugó con nosotros en la Copa Oro. El problema es que el Palace no le dio vacaciones porque lo necesitaban para jugar. Creo que debe haber un equilibrio, y el equilibrio es este: jugó el mes pasado, y este mes le hemos dejado descansar porque volvió de muchos partidos internacionales y partidos de la UEFA Conference League, también con su club. Y pensamos que podríamos dejarlo descansar para que regrese en las mejores condiciones en marzo y para el Mundial."

    Pochettino también ha lidiado con desacuerdos con clubes europeos en cuanto a la disponibilidad de jugadores para el servicio internacional. Describió la situación como un equilibrio manejado caso por caso.

    El verano pasado, Christian Pulisic solicitó tiempo libre durante la Copa Oro para recuperarse después de una larga temporada con su club. Pochettino reconoció la solicitud y acordó darle un descanso, y Pulisic regresó al equipo una vez que estuvo en forma. Mientras tanto, Chris Richards se unió a los EE. UU. para la Copa Oro antes de ingresar inmediatamente a la pretemporada del Crystal Palace. En respuesta, Pochettino dejó al defensor fuera del campamento más reciente para gestionar su carga de trabajo.

  • Mauricio Pochettino USMNTGetty

    'Nunca habría criticado a un entrenador'

    "Hay entrenadores aquí en los Estados Unidos que me han criticado completamente sin necesidad. Yo nunca habría criticado a un entrenador. No critico porque sé lo difícil que es ser entrenador. Si me dices, 'Bueno, vengo de un deporte que no es fútbol, vengo de, no sé, cualquier otro deporte, que no existe en Europa o Sudamérica,' Bueno, puedo entender tu crítica, pero criticarme por no conocer la cultura de los Estados Unidos porque perdimos dos partidos o perdimos en el último minuto contra Panamá y contra Canadá debido a toda esta situación en la que estamos en medio de una transformación. No sé, parece como aprovecharse y explotar la situación, y no entender de qué se trata este deporte."

    Un tema recurrente cuando un entrenador extranjero toma el mando de un equipo nacional es si entienden la cultura que rodea al programa. En el caso de Pochettino, algunos observadores cuestionaron si comprendía las expectativas alrededor del USMNT, sugiriendo que su reacción a la semifinal de la Liga de Naciones y las derrotas en el tercer lugar reflejaban un desconocimiento del panorama deportivo de EE.UU.

    Pochettino rechazó esa caracterización, diciendo que las derrotas fueron difíciles para él y formaron parte de un proceso de reconstrucción más amplio. Señaló que ganar el torneo habría sido positivo, pero enfatizó que su prioridad en ese momento era abordar lo que veía como problemas estructurales dentro del equipo.

  • Mauricio Pochettino, USMNTGetty

    La esperanza de la Copa del Mundo sigue viva

    "Para mí, se trata de ganar. Creo que si no ganas, ¿qué importa? Si quedas segundo, nadie lo recuerda. Y creo que deberíamos aspirar a ganarlo. Luego me dices que 'alcanzas una semifinal, llegas a cuartos de final, haces un gran torneo y, debido a diferentes factores, bueno, no puedes ganar.' Creo que debemos reconocernos el mérito, pero creo que si miras a Marruecos en Qatar, creo que llegan a donde llegan porque siempre tuvieron la mentalidad de decir: 'Voy a ir por ello, voy a ganar.' España (a la que Marruecos venció en cuartos de final) elimina a muchas selecciones. Creo que eso es fundamental, especialmente jugando en nuestro país. Creo que es importante pensar en grande. Tener un buen Mundial es cómo establecer el fútbol como algo permanente."

    Pochettino dijo en su conferencia de prensa de presentación que su objetivo para la selección de EE.UU. en el Mundial era alcanzar cuartos de final. Eso parecía un objetivo razonable en ese momento, sobre todo porque EE.UU. jugará en casa en poco más de seis meses. Pero el tono de Pochettino ha cambiado. No está, para ser claro, prometiendo que la selección de EE.UU. ganará el Mundial. Más bien, ha tratado de cultivar una mentalidad ganadora dentro del grupo e inculcar la creencia de que pueden enfrentarse a quien sea. La carrera de Marruecos hacia las semifinales en Qatar en 2022 ha sido un punto de referencia constante para los equipos esperanzados a lo largo de los años, y Pochettino ha insistido en que su creencia de que pueden competir en cada juego alimentó esa carrera. 