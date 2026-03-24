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Matthijs de Ligt aspira a volver al Manchester United antes de que termine la temporada, gracias a la mejoría de su «complicada» lesión de espalda
La estrella del United se recupera
La ausencia del internacional holandés ha supuesto una gran pérdida para los Red Devils, ya que lleva fuera de los terrenos de juego desde la victoria sobre el Crystal Palace el 30 de noviembre. Antes de su baja, De Ligt era una figura imprescindible en el once inicial, habiendo disputado los 13 primeros partidos de liga del United. Su recuperación ha sido mucho más dura de lo que el equipo médico había pronosticado inicialmente. Aunque en un principio se esperaba que solo se perdiera una semana de competición, el jugador de 26 años lleva cuatro meses alejado del fútbol de competición. Actualmente se encuentra recibiendo un tratamiento intensivo en Carrington, aunque aún no ha vuelto a los entrenamientos sobre césped.
- AFP
Carrick se muestra cauteloso sobre la fecha de su regreso
El entrenador interino del Manchester United, Michael Carrick, se ha mostrado cauteloso a la hora de prometer una fecha concreta para el regreso de su defensa central estrella. «Es difícil de decir, precisamente porque ha tardado tanto tiempo», afirmó, según recoge la BBC.
«Con las lesiones de espalda, a veces crees que todo va bien y, de repente, ya no está del todo bien. Simplemente estamos siendo pacientes y trabajando en ello. Le daremos tiempo e intentaremos que vuelva lo antes posible, pero es realmente difícil saberlo».
Señales de mejora
De Ligt sigue confiando en volver a jugar con el United antes de que termine la temporada, ya que su «complicado» problema de espalda está mejorando, según informa The Sun. A falta de siete partidos para el final de la temporada, De Ligt intentará regresar a tiempo para aportar su granito de arena en la recta final de la campaña, y espera que se produzca un milagro que le permita entrar en la convocatoria de la selección holandesa para el Mundial de 2026.
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¿Y ahora qué?
Mientras De Ligt continúa recuperándose de su lesión, los Red Devils se prepararán para enfrentarse al Leeds United en la Premier League tras el parón internacional. Actualmente ocupan el tercer puesto de la clasificación, con solo un punto de ventaja sobre el Aston Villa, cuarto clasificado.