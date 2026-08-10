El entrenador del Newcastle, Matthias Jaissle, ha ofrecido una importante actualización sobre el futuro de Pope, al sugerir que la etapa del veterano guardameta en Tyneside podría estar llegando a su fin. En declaraciones a los periodistas tras la victoria por 2-1 del Newcastle en pretemporada ante el Valencia en el estadio de Mestalla, el técnico alemán se mostró sincero sobre las conversaciones que ha mantenido con el exjugador del Burnley. Aunque Pope asistió al partido en España, fue una ausencia destacada en la convocatoria, lo que desató de inmediato una intensa especulación sobre una posible salida antes del cierre del mercado de fichajes.

Preguntado directamente por la situación del jugador de 34 años en el club, Jaissle reveló que ya se ha establecido un diálogo claro sobre sus perspectivas de cara al próximo año. "Hablé con Nick", dijo Jaissle. "Valoro mucho lo que ha hecho en su carrera hasta ahora. Sabe exactamente cuál es la situación en este momento y tenemos que manejarla de la mejor manera posible, pero siempre valoro al jugador y a la persona que hay detrás".