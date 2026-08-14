Mientras prepara a sus actuales jugadores, el Newcastle está trabajando activamente en un acuerdo de 30 millones de libras para fichar al lateral derecho Amar Dedic procedente del Benfica. Jaissle admite abiertamente que, en el escenario ideal, ya le gustaría haber incorporado a un nuevo defensa y a un centrocampista.

"El mejor escenario sería que estuvieran trabajando desde el primer día, pero eso no es habitual en el fútbol", afirmó. "Si haces fichajes, nuevos fichajes al final del mercado de traspasos, normalmente necesitan tiempo (para adaptarse a la Premier League), así que son cosas que tenemos que tener en cuenta.

"Aun así, todos seguimos siendo positivos y queremos ir en la dirección correcta. Mencioné en la rueda de prensa (del martes) que tenemos nuestros objetivos. Nos encontraremos con muchas piedras en el camino y tenemos que apartarlas".