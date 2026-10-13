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Matthias Jaissle pide disculpas a la afición del Newcastle tras la estrepitosa derrota por 4-1 en casa del Coventry City
Una debacle humillante provoca una disculpa sincera
El técnico pidió disculpas sin reservas a la expedición desplazada tras ver cómo su equipo se venía abajo fuera de casa. La dura derrota recordó a la debacle que sufrió antes del parón de selecciones, cuando encajó una derrota idéntica a domicilio ante el Leeds United. Esta mala racha supone además la primera vez desde diciembre de 2012 que el club de Tyneside encaja cuatro o más goles en dos partidos consecutivos como visitante en la máxima categoría.
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«No fue el peor partido»
Pese a dominar la posesión y realizar 19 remates en total, el entrenador admitió que el dominio territorial sirvió de poco, dado lo desacertados que estuvieron sus jugadores en ambas áreas.
Tras señalar que su equipo no supo aprovechar momentos clave y antes de disculparse sinceramente con los aficionados desplazados, Jaissle declaró a BBC Sport: «Es duro. Así se paga en esta liga. Controlamos muchas fases del partido, pero no es suficiente.
«Los partidos se deciden en las áreas y no estuvimos acertados en ninguna de las dos. Es algo que debemos aprender rápido. Teníamos el impulso a nuestro favor. Tenemos una plantilla joven, pero eso no debería ser una excusa. Fue un partido difícil en general. Esperamos que los jugadores lesionados vayan teniendo más tiempo de juego, más minutos.
«Hoy, si se mira el partido en su conjunto, no fue nuestro peor encuentro. Pero pido disculpas a los aficionados porque merecían otro resultado».
Unas estadísticas alarmantes ponen de relieve la crisis defensiva
La contundente derrota ante los hombres de Frank Lampard dejó al descubierto los graves problemas estructurales que arrastra esta temporada la defensa del equipo de Tyneside. Tras encajar 13 goles en sus seis primeros partidos de liga, comparte el peor registro defensivo de la competición con Chelsea y Bournemouth. Además, su cifra de goles esperados en contra (xGA), de 10,48, es la tercera peor de la máxima categoría, también compartida, y el Newcastle, en apuros, ya ha recibido 106 disparos a puerta.
- IPS
Un calendario exigente espera a una plantilla en apuros
Se avecina un calendario de partidos exigente mientras el Newcastle se prepara para recibir al Aston Villa en St James' Park este próximo fin de semana. Los de Jaissle necesitan darle la vuelta a la situación de inmediato para mejorar su discreto balance de ocho puntos en seis partidos antes de que el calendario se vuelva implacable. Después les espera una complicada visita al Crystal Palace, además de dos enfrentamientos consecutivos contra el Everton, uno en la Premier League y otro en la Carabao Cup.
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