SEATTLE — Antes de entrar en materia, una verdad sencilla: es absurdo complicar este análisis de la derrota de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos ante Bélgica. Es como intentar desentrañar la física de cómo alguien es atropellado por un tren. Hay detalles que merece la pena comentar, claro, pero la conclusión general es obvia: les atropelló un maldito tren.

Así se resume su eliminación del Mundial: repentina, dolorosa y anunciada. Todo iba bien hasta que dejó de irlo. Los pilares cayeron uno a uno, y el 4-1 final ni siquiera fue apretado.

No se pierde 4-1 por uno o dos detalles; se pierde así porque el otro equipo es mejor. Esa es la realidad, por dura que resulte para la selección estadounidense. Incluso el seleccionador, Mauricio Pochettino, lo reconoció.

«Bélgica fue mejor que nosotros, y eso es todo. Quedó muy claro», afirmó Pochettino.

Por eso Estados Unidos se va a casa, y Bélgica viaja a Los Ángeles para seguir adelante.

Pero, ¿en qué fueron mejores? ¿Cómo todo salió tan mal para la selección de Estados Unidos? GOAL lo analiza...