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Ryan Tolmich

Traducido por

Matt Freese comete un error garrafal, Christian Pulisic se apaga y una Bélgica motivada expone a la selección estadounidense. Cinco razones por las que todo salió mal para los estadounidenses en su eliminación del Mundial

Analysis
USA
World Cup
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USA vs Belgium
Belgium

La eliminación del equipo en el Mundial no se debió a un momento concreto, sino a varios factores que les llevaron a la derrota ese día.

SEATTLE — Antes de entrar en materia, una verdad sencilla: es absurdo complicar este análisis de la derrota de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos ante Bélgica. Es como intentar desentrañar la física de cómo alguien es atropellado por un tren. Hay detalles que merece la pena comentar, claro, pero la conclusión general es obvia: les atropelló un maldito tren.

Así se resume su eliminación del Mundial: repentina, dolorosa y anunciada. Todo iba bien hasta que dejó de irlo. Los pilares cayeron uno a uno, y el 4-1 final ni siquiera fue apretado.

No se pierde 4-1 por uno o dos detalles; se pierde así porque el otro equipo es mejor. Esa es la realidad, por dura que resulte para la selección estadounidense. Incluso el seleccionador, Mauricio Pochettino, lo reconoció.

«Bélgica fue mejor que nosotros, y eso es todo. Quedó muy claro», afirmó Pochettino.

Por eso Estados Unidos se va a casa, y Bélgica viaja a Los Ángeles para seguir adelante.

Pero, ¿en qué fueron mejores? ¿Cómo todo salió tan mal para la selección de Estados Unidos? GOAL lo analiza...

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Jugar con miedo

    Todos buscaron explicar por qué la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT) lució apagada, pero a veces la respuesta es obvia: sintieron la presión.

    «Ojalá tuviera la respuesta ahora mismo», admitió Tyler Adams al ser preguntado por el colapso. «No lo sé».

    Con más de 30 millones de espectadores en casa, muchos de ellos deseando su derrota, el equipo se derrumbó. Así se explican los numerosos errores, grandes y pequeños, que reflejaron una falla más mental que física.

    ¿Influyó el momento? ¿Los nervios de medirse a un rival que ya les había goleado? ¿La atención de la Casa Blanca, las redes sociales o el cambio de imagen, de equipo querido a polémico? Da igual. Al final, fue demasiado peso para este grupo.

    Con todo eso sobre la espalda, se entiende el colapso, aunque eso no lo hace más fácil de aceptar.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Los Stars nunca llegaron a arrancar

    Este verano hemos aprendido que las estrellas marcan la diferencia en el Mundial. Los equipos que brillan no sorprenden por los nombres que los impulsan. Para que tu equipo gane, tus mejores jugadores no solo deben rendir al máximo, sino superarse.

    Con Estados Unidos no pasó.

    Christian Pulisic, el rostro del equipo, perdió el balón 11 veces y, tras el 3-1 de Bélgica, salió lesionado. Nunca logró impulsar al grupo.

    «Confío en los chicos pase lo que pase, y creemos en ello hasta el final», dijo Pulisic. «Sí, ha sido un asco este torneo, primero con una lesión anterior y ahora con otra similar. Sí, ha sido un asco. Ha sido duro. Me ha costado mucho sobrellevarlo».

    Pulisic no estaba solo, por supuesto. Balogun, el hombre del momento, nunca se metió en el partido. Weston McKennie, que había dominado el centro del campo en los cuatro primeros encuentros, pareció fuera de ritmo, fallando pases y ubicándose mal. Incluso Chris Richards, el pilar defensivo, cometió el error garrafal que sentenció el partido. Quizá son los cuatro mejores jugadores de la selección estadounidense, y ninguno estuvo a la altura.

    Así no se puede ganar: las estrellas marcan la pauta, y cuando fallan, el equipo se desmorona.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Errores defensivos

    Durante casi todo el verano, la defensa de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT) había funcionado bien. Se la señalaba como un punto débil para este torneo, pero no lo fue: encajó solo un gol en los tres partidos con alineación completa. Luego todo cambió de golpe. Nadie se libra de la culpa.

    Sergino Dest, que actuó como extremo o lateral, firmó su peor partido con la selección y su fallo al no despejar un balón en el primer gol de Bélgica le perseguirá. Tim Ream, normalmente sólido como capitán, tropezó varias veces y esas jugadas acabaron en gol. Antonee Robinson nunca pareció sereno, y Richards, como ya se ha dicho, cometió un error inédito.

    Sus compañeros tampoco ayudaron: el centro del campo aportó poco y la presión de la delantera se superó con facilidad. Ante un rival que sí sabía jugar, la defensa se derrumbó.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Este momento me duele»

    El error de Matt Freese fue grave, pero lo peor es que ahí murió el sueño.

    La selección estadounidense respondió bien al primer gol de Bélgica y marcó el suyo por medio de Malik Tillman. Incluso tras el segundo tanto, salió con energía en la segunda parte, en parte gracias a la entrada de Gio Reyna. En esos primeros minutos, perdía por un gol, pero aún tenía esperanza.

    Pero el error de Freese lo borró todo. Bélgica puso el 3-1, Pulisic se lesionó y, a partir de ahí, ya no hubo regreso.

    «Obviamente, estoy decepcionado por mi participación en el error y por mi falta de acierto en el tercer gol», declaró Freese tras el partido. «Forma parte de mi posición. Sé que los compañeros que tenía delante lo dieron todo hoy para conseguir la victoria, y estoy muy orgulloso de ellos. Ojalá, obviamente, ese momento hubiera sido diferente, y ojalá el resultado hubiera sido otro.

    «Esto duele. Este momento duele. Este momento duele más, escuece más, que probablemente cualquier otro momento de mi vida».


  • Belgium Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un rival de verdad (y motivado)

    Sí, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos venció a algunos buenos equipos este verano. Bélgica, sin embargo, era de otra categoría. Puede que no sea el mejor equipo que queda en este torneo, pero estaba claramente un nivel por encima de Estados Unidos.

    Además de su talento, Bélgica llegó muy motivada al partido. Había mostrado fisuras en octavos: su «generación dorada» envejecía y arrastraba viejas rivalidades. Pero encontró un rival contra el que unirse: la USMNT y el trato preferencial que, según ellos, la FIFA le había dado.

    Bélgica no necesitaba más motivación, pero la encontró. Saltó al campo decidida y con energía, quizá sintiéndose menospreciada.

    «En los últimos días, se nos ha faltado al respeto aquí en Estados Unidos», declaró el portero Thibaut Courtois. «Se decía que podían ganarnos fácilmente, pero creo que hoy hemos demostrado que somos un buen equipo. Hemos jugado un gran partido.

    «Entiendo que quieran generar expectación en Estados Unidos, pero hoy tenía más confianza en nuestra victoria que contra Senegal, que tiene un equipo mejor que el de Estados Unidos».

    Tras el partido, Bélgica celebró en el vestuario escuchando «YMCA» y haciendo el baile característico de Donald Trump. Se ganaron el derecho a regodearse tras demostrar que eran mejores que la selección estadounidense en todos los aspectos.

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