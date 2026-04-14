Matt Crocker deja la Federación Estadounidense de Fútbol para unirse a un cargo en Arabia Saudí antes del Mundial

Crocker se unió a la Federación Estadounidense de Fútbol en 2023 y lideró tres contrataciones clave: las de los técnicos Hayes, Pochettino y Gregg Berhalter. Tras reemplazar a Earnie Stewart después del Mundial 2022, su primer paso fue contratar a Berhalter para un segundo ciclo en la USMNT a pesar de las secuelas de Catar. Berhalter dirigió al equipo hasta la Copa América 2024; tras la eliminación en la fase de grupos, la federación fichó a Pochettino de cara al Mundial.

En el fútbol femenino, fichó a Hayes, quien guió al equipo al oro olímpico. Bajo su mando, la selección femenina se mantiene como potencia y será favorita en el Mundial 2027.

También impulsó el Centro Nacional de Entrenamiento Arthur M. Blank, cerca de Atlanta, y definió la filosofía “U.S. Way” y la nueva ruta de desarrollo de jugadores.

Ahora se incorpora a la federación de Arabia Saudí, que prepara su Mundial como anfitriona en 2034.