Al analizar la victoria del Nápoles en los estudios de DAZN, el exdelantero Alessandro Matri comentó así el triunfo del Nápoles: «La entrada de Alisson Santos dio un gran impulso al resto del equipo, pero en general creo que los que salieron al campo tuvieron la actitud adecuada y, al final, son siempre los jugadores los que marcan la diferencia». Para el Nápoles se trata de la quinta victoria consecutiva tras las conseguidas contra el Verona, el Torino, el Lecce y el Cagliari, una racha de triunfos que ha permitido a los azzurri recuperar el segundo puesto y que ha coincidido con la recuperación de algunos jugadores clave.







