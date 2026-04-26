Mathis Albert, promesa de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, se convierte en el estadounidense más joven en debutar en la Bundesliga con el Borussia Dortmund

Nacido en Greenville, Carolina del Sur, Albert se formó en California. Jugó en el San Diego Surf y luego en la cantera del LA Galaxy. En 2024 se unió al Borussia Dortmund, donde ha brillado en los equipos juveniles y fue el más joven convocado al Mundial de Clubes el verano pasado.

A nivel internacional, ha jugado con Estados Unidos hasta la categoría sub-19 y formó parte del equipo que representó a su país en el Mundial sub-17 del año pasado.

«Tengo una visión de conjunto», declaró a GOAL el verano pasado. «Quiero llegar al primer equipo y marcar la diferencia. Quiero ser un jugador de talla mundial. Ese es el objetivo principal de mi carrera, pero también vivo el día a día. No me obsesiono con ellos, porque si te pones a pensar en todo lo que falta y no lo consigues, te afecta la cabeza. A veces solo hay que divertirse. Esa alegría es lo que me ha mantenido jugando toda la vida.

Así es como sigo jugando: me divierto. No siempre es algo tan serio; es solo diversión, y creo que eso es lo que me ha mantenido adelante desde niño: disfrutar cuando juego».