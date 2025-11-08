Matheus Cunha revela conversación en el túnel con Ruben Amorim después del enfrentamiento entre Manchester United y Wolves antes de que el delantero brasileño hiciera el traspaso millonario a Old Trafford
El impresionante comienzo de Cunha
Cunha rápidamente se ha establecido como uno de los jugadores destacados de United esta temporada hasta ahora, tras su costoso traspaso veraniego desde Wolves. El brasileño de 26 años se ha convertido en un favorito de los fanáticos en Old Trafford, con su combinación de destreza, agresividad y creatividad que le ha valido comparaciones con la antigua leyenda del club Eric Cantona. Aunque sus números goleadores siguen siendo modestos, con un gol en 10 partidos hasta ahora en todas las competiciones, su influencia en los partidos ha sido innegable, impulsando la configuración ofensiva de los Red Devils.
Amorim ha construido su línea delantera alrededor de Cunha y el también recién llegado Bryan Mbeumo. El planteamiento táctico del entrenador de los Red Devils ha dado a Cunha la libertad de moverse entre líneas, enlazar el juego con los centrocampistas y explotar los espacios entre la línea defensiva.
Cunha recuerda la conversación con Amorim
En abril de este año, Cunha visitó Old Trafford con el equipo de los Wolves para un enfrentamiento de la Premier League y fue la estrella en la victoria de su club por 1-0 sobre los anfitriones, ya que Pablo Sarabia anotó el único gol del partido. Después del silbato final, cuando el brasileño estaba a punto de entrar al túnel, Amorim lo detuvo y tuvo una conversación.
Recordando la discusión con el entrenador portugués, Cunha dijo a The Sun: "Él dijo, ‘Oye, cuídate hoy. ¿Qué sientes sobre el estadio? Después del primer partido, Wolves contra United [en el Boxing Day], fue un buen momento para sentir que tenemos esta conexión. Wolves es muy apasionado. Hablamos un poco en el juego y él [me dijo] algo.
"Y luego dije: '¡Oye, cuida de esa cosa!' o algo así. Es alguien que nos impulsa. Esto es lo más importante para ser entrenador en este gran entorno. Los resultados empiezan a llegar mucho más ahora. Pero personalmente, es alguien que puede mostrarte la energía y luego la pasión por ser parte de su equipo y hacer las cosas por él, por el club y mostrar lo que puedes hacer para ser mejor. Es alguien que es muy apasionado por su trabajo. Alguien a quien siento que es un privilegio ser el entrenador de uno de los clubes más grandes del mundo y nos muestra esto. Nos muestra nuestra responsabilidad de usar esta camiseta y luego mostrarle a todos lo que es ser parte de Manchester United. ¡Cada día que está conmigo es un poco más intenso! Pero sé al 100% que es porque quiere sacar lo mejor de mí y luego mostrarle a todos lo que creo que él sabe que puedo hacer."
Cunha responde a la comparación con Cantona
El mes pasado, el exdefensor de la Premier League Stephen Warnock dijo que Cunha tiene "el aura de Cantona". Respondiendo a la comparación con un gran jugador del club, el internacional brasileño dijo: "Wow, qué jugador. Necesito hacer muchas más cosas para ser comparado con él. Cuando alguien me dice algo así, trato de ver la parte buena de esto. Ser alguien que tiene mucha pasión por jugar para este club, por jugar al fútbol, y luego intentar representar a todos en el campo. Me siento privilegiado de estar asociado con este tipo de cosas y con Cantona también. Él hizo historia. Y si puedo hacer un pequeño porcentaje de lo que él ya hizo, estaré muy feliz y luego intentaré construir mi camino para que también me recuerden. Soy nuevo en el club. Soy nuevo en términos de la apariencia, todas las otras actuaciones del pasado. Todo para mí es nuevo. Así que solo tengo mi mente enfocada en traer de vuelta los días de gloria del United."
Prueba del United contra el Tottenham
El United ha experimentado un aumento repentino en su forma desde octubre, ya que han permanecido invictos en sus últimos cuatro partidos de liga, incluyendo tres victorias consecutivas contra Sunderland, Liverpool y Brighton. Tropezaron contra el Nottingham Forest el fin de semana pasado después de un empate 2-2. El equipo de Amorim buscará volver a ganar este sábado cuando se enfrenten al Tottenham en un partido clave fuera de casa.