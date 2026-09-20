El Manchester United llegó a Craven Cottage necesitado de una victoria que levantara la moral tras una desastrosa racha de resultados. El United seguía aún tocado por una dolorosa derrota en el derbi contra el Manchester City y por un sorprendente desplome en la Copa de la Liga, donde dejó escapar una ventaja de dos goles para acabar perdiendo ante el Brighton.

En la primera parte, el United generó varias ocasiones muy claras, pero se encontró una y otra vez con una mezcla de mala definición y una inspirada actuación de Bernd Leno. Lisandro Martínez estuvo cerca de convertirse en el héroe muy pronto, cuando soltó un potente disparo hacia la escuadra desde la frontal del área, pero Leno firmó una magnífica parada con la yema de los dedos. Poco después, Matheus Cunha se fue de David Affengruber y puso el balón atrás dentro del área, solo para que Bruno Fernandes enviara su remate al poste lejano.