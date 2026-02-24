Matheus Cunha afirma que «nunca olvidará» cómo Michael Carrick orquestó la remontada del Manchester United ante el Arsenal

Cunha contribuyó a la victoria del United en Everton con un pase en diagonal a Bryan Mbeumo, quien a su vez asistió a Benjamin Sesko para que marcara el único gol del partido. Cunha suma seis goles y dos asistencias con el United desde que fichó por 62,5 millones de libras procedente del Wolverhampton Wanderers el pasado verano.

Carrick elogió al brasileño por su juego combinativo con Mbeumo y Sesko y destacó su trabajo defensivo, ya que el United se afianzó para ganar su primera visita al Hill Dickinson Stadium.

«Matheus tuvo que defender en la segunda parte y lo hizo muy bien», dijo el entrenador del United. «Fue un pase por encima de la defensa. Necesitábamos el esfuerzo de todo el equipo para contrarrestar la presión que nos imponía el Everton, y los chicos lo hicieron. Si haces eso, obtienes recompensas, porque tenemos jugadores peligrosos».

Además de ayudar al United a terminar entre los cuatro primeros y clasificarse para la Liga de Campeones, Cunha tiene la mirada puesta en el Mundial con Brasil. Fue convocado para la última selección en noviembre y espera con impaciencia otra convocatoria para los amistosos de marzo contra Francia y Croacia.

«Por supuesto, mi principal objetivo es ayudar al Manchester United, pero no puedo ocultar mi motivación por defender a la selección brasileña, especialmente en un Mundial», añadió Cunha. «Haré todo lo posible por estar en ese grupo, por representar esa camiseta. Es el sueño de todo jugador. La competencia es fuerte, todo el mundo conoce la calidad de los delanteros de Brasil, pero confío en mí mismo y en el trabajo que estoy haciendo. Estoy viviendo un buen momento aquí en el United y seguiré trabajando al máximo para mantener este nivel de forma e incluso mejorarlo».