Al preguntarle si Mané podría valer 50 millones de libras, pues aún es un diamante en bruto, el exdelantero del Wolverhampton Goodman —en declaraciones exclusivas a GOAL a través de casino zonder cruks— afirmó: «Solo el tiempo lo dirá. La muestra es muy pequeña. Si fuera un club de la Premier o de cualquier otra liga, ahora no vería un jugador de 50 millones de libras.

Pero tiene un potencial enorme. Por lo que sé de fuentes internas, es un chico con los pies en la tierra, con una actitud fantástica, dispuesto a trabajar duro, a aprender y a llegar lo más lejos posible en el fútbol. Todas esas son cualidades fantásticas para un jugador joven.

Ha jugado en la Premier este año, pero si se queda en Wolves actuará en la Championship. Seguro que su agente le ofrecerá un gran fichaje este verano. Pero, a menos que vaya a un equipo donde juegue cada semana, lo mejor para él sería quedarse en el Wolves y brillar en la Championship.

«Es un prospecto emocionante, pero aún no es un jugador de 50 millones de libras. Tiene el potencial para serlo, sin duda».