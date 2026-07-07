Materazzi: «Podríamos haber acabado todos en la cárcel, pero aun así habríamos ganado aquel Mundial de 2006»

«Dicen que hoy, con el VAR, Materazzi, el único jugador sancionado por provocación, no se perdería tantos partidos. Yo respondo: si entonces hubiera habido VAR, ¿me habrían expulsado contra Australia por golpear a Zambrotta, no a Bresciano, al intentar coger el balón? Y si fue penalti sobre Malouda, ¿por qué ni siquiera me amonestaron?».





Nunca pensé en marcarle a la República Checa, pero todos estábamos listos para actuar como titulares. En los entrenamientos de jugadas a balón parado habíamos ensayado la formación en semiluna de los checos, sin gente en los postes ni marcajes fuertes. Me dije: “Si jugara, sería pan comido”. Y lo pensé al saltar...».





“Elcaso Calciopoli nos unió aún más. Nos sentimos un búnker sin fisuras cuando, víspera de la semifinal contra Alemania, se publicaron las peticiones del fiscal Palazzi. Todos lo pensábamos y algunos lo susurraban: ‘Puede investigar lo que quiera, incluso decirnos que tras el Mundial iremos a la cárcel. Pero nosotros, mientras tanto, vamos a ganar este Mundial».





«¿Los penaltis contra Francia? Muchos me preguntan: “¿No te dolía el esternón?”. Por la adrenalina no sentía nada y, en realidad, nunca me dolió. Me molestó más el árbitro al acercarme al punto de penalti: “Pon el balón más atrás”. Pensé: «Ya pesa diez kilos, toda la grada me silba y ¿me mueves el balón?». Antes de tomar carrerilla recordé el consejo de Lallo, mi entrenador en el Tor di Quinto, que también usé en el Perugia-Torino: «Chuta entre el poste y el larguero, así nunca fallas».